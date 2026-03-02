search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 15:10

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό – Ήταν κακοποιημένη και είχε κίρρωση του ήπατος

02.03.2026 15:10
KOLWNOS_GYNAIKOKTONIA

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα είχε κίρρωση του ήπατος και πως ήταν χτυπημένη πολύ άσχημα.

Ο σύντροφός της που έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τον θάνατό της, αρνείται πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και επιμένει πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από σκάλες.

Εκτός από τον ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλες, από καταθέσεις στις αρχές προκύπτει ότι το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και πως, από το σπίτι τους, ακουγόταν φασαρία και δυνατές φωνές -ακόμα και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως, ακόμα και ο αδερφός του συλληφθέντα, ανέφερε πως ο άνδρας ήταν γενικά οξύθυμος και κακοποιητικός, ενώ το ίδιο σημείωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.

Η 31χρονη φέρεται να είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη και σύμφωνα με το Star, το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Διαβάστε επίσης:

Καταγγελία ΠΟΝ: «Επικίνδυνες συνθήκες  κράτησης για νεφροπαθή τελικού σταδίου στο Ηράκλειο Κρήτης»

Ρόδος: Εντοπισμός 58 μεταναστών, ανάμεσά τους 34 γυναικόπαιδα – Δύο συλλήψεις

Καταγγελία του συλλόγου Τεμπών: Το Δημόσιο δεν στηρίζει την κατηγορία για τις παραλείψεις της 717 που δεν εντόπισαν οι Επιθεωρητές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stress_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας από τις παλαιότερες γενιές;

tatoi
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Πέντε (5) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση «προηγμένης» πυρηνικής αποτροπής

Sardar Jabbari
ΚΟΣΜΟΣ

Θα χτυπήσουμε σκληρά την Κύπρο, λέει Ιρανός στρατηγός

dubai_aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναρχίζουν περιορισμένες πτήσεις από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:11
stress_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας από τις παλαιότερες γενιές;

tatoi
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Πέντε (5) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση «προηγμένης» πυρηνικής αποτροπής

1 / 3