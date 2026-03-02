Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό – Ήταν κακοποιημένη και είχε κίρρωση του ήπατος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.
Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα είχε κίρρωση του ήπατος και πως ήταν χτυπημένη πολύ άσχημα.
Ο σύντροφός της που έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τον θάνατό της, αρνείται πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και επιμένει πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από σκάλες.
Εκτός από τον ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλες, από καταθέσεις στις αρχές προκύπτει ότι το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και πως, από το σπίτι τους, ακουγόταν φασαρία και δυνατές φωνές -ακόμα και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.
Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως, ακόμα και ο αδερφός του συλληφθέντα, ανέφερε πως ο άνδρας ήταν γενικά οξύθυμος και κακοποιητικός, ενώ το ίδιο σημείωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.
Η 31χρονη φέρεται να είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη και σύμφωνα με το Star, το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.
