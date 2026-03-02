search
02.03.2026 14:28

Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Διώξη για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα δύο κακουργήματα στον σύντροφο της 31χρονης

02.03.2026 14:28
Ποινική δίωξη για τη δολοφονία της συντρόφου του και για άλλα δύο κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο της 31 ετών εγκύου η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 38χρονο αφορούν τα κακουργήματα της: ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπής κύησης, διακεκριμένης περίπτωσης ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεια, κατά εξακολουθήση καθώς και το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα.

Σύμφωνα ωστόσο με τις διωκτικές αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από τη σκάλα όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφός της.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα διαβιβαστεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τις αιτίες θανάτου της γυναίκας.

