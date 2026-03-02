Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Διώξη για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα δύο κακουργήματα στον σύντροφο της 31χρονης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ποινική δίωξη για τη δολοφονία της συντρόφου του και για άλλα δύο κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο της 31 ετών εγκύου η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.
Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 38χρονο αφορούν τα κακουργήματα της: ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπής κύησης, διακεκριμένης περίπτωσης ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεια, κατά εξακολουθήση καθώς και το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα.
Σύμφωνα ωστόσο με τις διωκτικές αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από τη σκάλα όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφός της.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα διαβιβαστεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τις αιτίες θανάτου της γυναίκας.
