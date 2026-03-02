Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό. Ο άνδρας επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα στο κεφάλι και στην πλάτη μαρτυρούν, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, πως πιθανόν κάτι άλλο συνέβη.

Σύμφωνα με το STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου τεσσάρων μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατέρα του 38χρονου προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα γίνει αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του άνδρα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

O 38χρονος φώναζε στην έγκυο σύντροφό του «Ψόφα σαν σκυλί»

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις που «βλέπουν» το φως της δημοσιότητα για τη γυναικοκτονία της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, γειτόνισσα ανέφερε πως άκουσε τον άνδρα να φωνάζει στη σύντροφό του: «ψόφα σαν το σκυλί».

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στις Αρχές σήμανε αμέσως συναγερμός. Το σημείο αποκλείστηκε. Την αστυνομία φέρεται να ειδοποίησε ο σύντροφος της ο οποίος είπε στους αστυνομικούς πως τη βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος και εκτίμησε ότι είχε πέσει από τις σκάλες.

Ιατροδικαστής έσπευσε στο σημείο, εκτιμώντας ότι η περιγραφή του συντρόφου και τα στοιχεία που είχε στα χέρια του δεν συνάδουν με τα τραύματα που έφερε η αδικοχαμένη γυναίκα. Διαπίστωσε πως το τραύμα στο κεφάλι δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται καθοριστικά.

«Χτυπούσε και την πρώην σύζυγό του»

Γείτονες του ζευγαριού είπαν στους αστυνομικούς πως τσακώνονταν συχνά και άκουγαν φωνές και φασαρία.

Ο 38χρονος, που φέρεται να κακοποιούσε και την πρώην σύζυγό του, συνελήφθη.

