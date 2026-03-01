search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026
01.03.2026 20:25

Αγρίνιο: Εντοπίστηκε νεκρή δίπλα σε ρέμα γυναίκα που αγνοούταν

01.03.2026 20:25
AGRINIO11

Τραγικός επίλογος για την 60χρονη γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών που αγνοούνταν στην Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο) Αγρινίου.

Οι έρευνες βρίσκονταν από το Σάββατο (28/2) σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, με την άτυχη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή νωρίτερα σήμερα (1/3).

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η γυναίκα φέρεται να έφυγε από την οικία της, με τον σύζυγό της να δηλώνει την εξαφάνισή της, γεγονός που κινητοποίησε δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Μάλιστα, στις έρευνες συνέδραμε και δύναμη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος.

Έπειτα από πολύωρες αναζητήσεις, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής από μέλη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

