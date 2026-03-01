search
01.03.2026 22:02

Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από επεισόδιο με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με τσεκούρι στο κεφάλι

01.03.2026 22:02
ekab new

Βαρύ είναι το κλίμα στη Μέδουσα του Δήμου Μύκης, στην ορεινή Ξάνθη, μετά την δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με θύμα έναν 69χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένταση ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού της Ξάνθης λόγω οικονομικών διαφορών, που είχαν οδηγήσει σε συχνές προστριβές, όμως κανένας δεν περίμενε το σενάριο της δολοφονίας.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία και μαρτυρίες κατοίκων, ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι. Ακολούθησε έντονος καβγάς και φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και περιπολικό έφτασε στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψη του 61χρονου. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς δράστης και θύμα ήταν για χρόνια συγχωριανοί.

