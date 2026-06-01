Τσουκαλάς: «Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά τη ΝΔ»

«Οι πολίτες ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις μεγάλες αλλαγές. Παρά την περιδίνηση και τις συγκυριακές δημοσκοπικές αναδιατάξεις, ο κόσμος στο τέλος θα επιλέξει το γνήσιο που μπορεί να εγγυηθεί και σταθερότητα και κοινωνικό πρόσημο. Οι εκλογές πάντα καταγράφουν την πραγματική σύγκρουση, όχι την ψευδοσύγκρουση», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Real Fm.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι το κόμμα του «είναι ακριβώς η προοδευτική επιλογή για κυβέρνηση» και πως στις εκλογές θα συγκρουστούν τα εναλλακτικά προγράμματα διακυβέρνησης.

«Κόμματα τα οποία ναι μεν κυνηγάνε μια τεχνητή πόλωση, αλλά φαίνεται να συμφέρουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας της κυβέρνησης, νομίζω ότι ο κόσμος έχει πάντα στο τέλος το ένστικτο να καταλάβει τι συμβαίνει», είπε. Σχολιάζοντας την επίκληση του όρου «προοδευτικός» από διάφορες πολιτικές δυνάμεις, υπογράμμισε ότι «το να είσαι προοδευτικός δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να την υψώνεις συγκυριακά και χωρίς ουσία. Έχει να κάνει με το περιεχόμενο που βάζεις στην πολιτική σου…». Υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση της χώρας θέλει κάποιον «που να ξέρει πού πρέπει να πάει τη χώρα, τι πρόσημο βάζει στις πολιτικές του, και όχι πειραματισμούς», σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει πολυτέλεια για χαμένη και ανούσια ψήφο».

Σχολιάζοντας τη συμβολική εικόνα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, είπε ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τι είναι μιμητισμός, τι είναι πραγματική πολιτική, τι είναι εργαλειοποίηση συμβόλων και τι είναι πραγματικά έκφραση διαχρονικών δημοκρατικών παραδόσεων του λαού μας». «Στο τέλος η ψήφος θα έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνονται καλύτεροι όροι για τη ζωή των πολλών. Δεν θα έχει να κάνει με το ποιος παρουσιάζει σύμβολα ή εργαλειοποιεί ή μπορεί να επιλέγει μία λογική μάρκετινγκ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης πράγματι έχει κάνει μια καθαρή επιλογή, να μιλάει πολιτικά και να μην παίζει με αυτούς τους όρους…».

Αναφορικά με το υποθετικό ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική» και σχολίασε: «Ακούω τους εκπροσώπους του κ. Τσίπρα, του κόμματος ΕΛΑΣ, που λένε ‘καμία συνεργασία ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά’ και δεν έχουν καν ίδια άποψη μεταξύ τους αν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ». «’Αρα», συνέχισε, «αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του από αυτήν τη χωροταξία την πολιτική, δηλαδή δηλώνει πως δεν είναι ούτε αριστερό, ούτε κεντροαριστερό, ούτε κεντρώο, δεν ξέρω αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα συνεννόησης. Όμως έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, διότι το ίδιο αυτό το κόμμα λέει ‘ποτέ καμία συνεργασία ούτε μετεκλογικά’».

Καταληκτικά υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο, όχι στην ψήφο που κρατάει τη Νέα Δημοκρατία, ναι στην ψήφο που τη διώχνει. Αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ».

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία καθυβρίζει η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι κάνει τη δουλειά της αμερόληπτα». Πρόσθεσε ότι «παράλληλα με τη δική της έρευνα, έδωσε, για να είναι σίγουρη, και μία έρευνα στην κ. Τυχεροπούλου για να δει ακριβώς τα ποσά». «Αυτό είναι απόδειξη ότι καμία μεροληψία δεν υπήρχε. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσπάθησε, ακριβώς για να φτάσει στην αλήθεια, να εξετάσει το σύνολο των ζητημάτων. Είναι ακριβώς απόδειξη του ανάποδου από εκείνο που λέει η κυβέρνηση», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «η άρση ασυλίας είναι η απουσία προστασίας του πολιτικού προσώπου, όχι για να ασκηθεί ποινική δίωξη αναγκαστικά, αλλά για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση. Εμείς τι είπαμε; Ότι πρέπει να αρθεί η ασυλία για να γίνει έρευνα και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν κάτι για να ασκηθεί ποινική δίωξη ή δεν έχουν κάνει κάτι. Η κυβέρνηση μας εγκαλεί που επιμέναμε στην άρση ασυλίας, λέγοντας ότι τελικά δεν έπρεπε να υπάρξει αυτή».

Διευκρινίζοντας τη χρονική σειρά των εγγράφων, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η έκθεση Τυχεροπούλου δεν ήταν μέρος της αρχικής δικογραφίας, ήρθε μετά την αρχική δικογραφία», αναφέροντας ότι «είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και στην ελληνική δικαιοσύνη, όταν αρχικά ανοίγει ένας φάκελος στην προδικασία, τα ποσά που ελέγχονται να είναι Χ, μετά όμως τις έγγραφες εξηγήσεις των διωκόμενων ή των ελεγχόμενων, ή άλλα έγγραφα που έρχονται από τις υπηρεσίες, τα ποσά ελέγχου είναι συχνό φαινόμενο να μειώνονται». «Δεν νομίζω να είναι θέση της κυβέρνησης, ότι επειδή από κακούργημα πάει πλημμέλημα ή αν ο έλεγχος γίνεται για μικρότερα ποσά, δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία. Αφάνταστα παράλογο θα ήταν αυτό», σχολίασε.

Σε άλλο ερώτημα απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν έχει καμία σχέση, ούτε με τη φρασεολογία ούτε με την κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε με τον κ. Γεωργιάδη προφανώς». Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης μετά τη σχετική πρόταση της κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «το αν θα γίνει πρόταση μομφής ή όχι, δεν έχει να κάνει με το αν το λέει η κ. Κωνσταντοπούλου ή όχι. Αν είναι κάποια στιγμή να το κάνουμε, θα το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε εμείς. Δεν θα το κάνουμε επειδή το λέει η κ. Κωνσταντοπούλου».

