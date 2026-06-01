ΠΑΣΟΚ σε σταυροδρόμι: Η κόντρα για τις δημοσκοπήσεις, η δεξιά στροφή της Διαμαντοπούλου και η πρόταση Δούκα

Σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ αναζητά τον βηματισμό του απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στις ανακατατάξεις που προκαλούν στον χώρο της κεντροαριστεράς τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, η συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τις μετεκλογικές συνεργασίες αναδεικνύει βαθύτερες στρατηγικές διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος.

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να αμφισβητήσει ανοιχτά σειρά δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στην τρίτη ή ακόμη και στην τέταρτη θέση, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Στελέχη της ηγεσίας κάνουν λόγο για «κατασκευασμένες εικόνες», για προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικού κλίματος και για μετρήσεις που δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές τάσεις της κοινωνίας.

Ωστόσο, η επιθετική στάση απέναντι στις δημοσκοπήσεις δεν αρκεί από μόνη της για να απαντήσει στο βασικό πολιτικό ερώτημα που τίθεται πλέον όλο και πιο έντονα: ποια ακριβώς είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα των εκλογών;

Η Άννα κλείνει το μάτι στη ΝΔ

Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο από τη στιγμή που η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί επισήμως και αναλυτικά.

Παρότι η σχετική πρόταση εγκρίθηκε από το συνέδριο, το ακριβές περιεχόμενο και η πολιτική της ερμηνεία παραμένουν ουσιαστικά άγνωστα στο ευρύ κοινό, αφήνοντας χώρο για διαφορετικές αναγνώσεις και αντικρουόμενα πολιτικά μηνύματα.

Αυτή ακριβώς η ασάφεια ήρθε στην επιφάνεια μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις δύο κορυφαίων στελεχών του κόμματος, της Άννας Διαμαντοπούλου και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε μια τοποθέτηση που προκάλεσε συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί αντίπαλο του κόμματος μέχρι τις εκλογές. Για να ενισχύσει το επιχείρημά της επικαλέστηκε μάλιστα τη γνωστή ρήση του Γάλλου σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, σύμφωνα με την οποία «μεταξύ πριν και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές».

Η αναφορά αυτή ερμηνεύθηκε από πολλούς ως ένα έμμεσο άνοιγμα προς τη λογική ότι οι μετεκλογικές ισορροπίες δεν μπορούν να προεξοφληθούν και ότι, υπό προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να αποκλείεται κανένα σενάριο συνεργασίας. Με άλλα λόγια, ως ένα διακριτικό αλλά σαφές μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να δεσμευθεί εκ των προτέρων σε μια απόλυτη άρνηση συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Πρόκειται για μια θέση που αρκετά στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θεωρούν ότι μετακινεί το κόμμα προς μια πιο «κεντρώα» ή ακόμη και «δεξιόστροφη» στρατηγική, η οποία ενδέχεται να απομακρύνει ψηφοφόρους που αναζητούν μια καθαρή εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σε αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης

Στον αντίποδα, ο Χάρης Δούκας έδωσε μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία στο μήνυμα του συνεδρίου. Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι η απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί απλώς μια προεκλογική τοποθέτηση αλλά έναν σαφή πολιτικό προσανατολισμό.

Κατά την άποψή του, εφόσον οι εκλογικοί συσχετισμοί το επιτρέψουν, μετά τις εκλογές θα πρέπει να αναζητηθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με τη θέση αυτή ο Δούκας ουσιαστικά επανέφερε στο προσκήνιο το σενάριο μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, μέσω συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που βρίσκεται πιο κοντά τόσο στο πνεύμα της συνεδριακής συζήτησης όσο και στις διαθέσεις σημαντικού τμήματος της κομματικής βάσης, η οποία επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και όχι ως πιθανός μελλοντικός εταίρος της.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σήμερα να εκπέμπει δύο διαφορετικά πολιτικά σήματα. Από τη μία πλευρά, η γραμμή Διαμαντοπούλου αφήνει ανοιχτό το παράθυρο των μετεκλογικών συνεννοήσεων χωρίς προαποφασισμένους αποκλεισμούς. Από την άλλη, η γραμμή Δούκα ότι το συνέδριο έδωσε σαφή εντολή για αναζήτηση μιας προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια συγκυρία όπου οι δημοσκοπήσεις πιέζουν το ΠΑΣΟΚ, η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή και η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι μόνο αν οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν σωστά την εκλογική της δύναμη. Είναι κυρίως αν μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι διαθέτει μια ξεκάθαρη στρατηγική για το τι θέλει να πετύχει την επόμενη ημέρα.

Γιατί όσο παραμένει θολό αν στόχος είναι μια αυτόνομη πορεία με προοδευτικό πρόσημο ή η διατήρηση ανοιχτών διαύλων προς τη Νέα Δημοκρατία, τόσο θα ενισχύεται η αίσθηση ότι το κόμμα βρίσκεται σε ένα πολιτικό σταυροδρόμι χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει.

