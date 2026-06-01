ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στη Θεσσαλονίκη – Τι δήλωσαν στον ανακριτή

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του ανακριτή οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τοις κακουργηματικές κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί και τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Πάντως στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι υπόλοιποι επτά συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φέρεται ενδεικτικά να ισχυρίστηκε σήμερα στον ανακριτή κατηγορούμενη στην υπόθεση. Ακόμη κατά τη δική του απολογία ιδιωτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό του.

Να σημειωθεί τέλος ότι για σήμερα στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή είχαν οδηγηθεί να απολογηθούν 12 κατηγορούμενοι, ωστόσο δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων.

