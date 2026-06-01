Bloomberg: Πρωτοβουλία Μερτς για ευρωπαϊκό «πακέτο» εξομάλυνσης με τον Τραμπ πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σχέδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο ετοιμάζει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος σκοπεύει να φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες μέσα στον μήνα για αυτό το σκοπό, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg.

Οι ηγέτες του λεγόμενου «E5» – Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Πολωνία – θα συγκεντρωθούν στο Βερολίνο για να καταρτίσουν ένα πακέτο μέτρων που θα αναδείξει τις προσπάθειες των Ευρωπαίων συμμάχων να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Μερτς σχεδιάζει επίσης να προσκαλέσει στη συνάντηση τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανέφερε μία από τις πηγές του πρακτορείου.

German Chancellor Friedrich Merz plans to host European leaders later this month to craft a plan to smooth relations with President Donald Trump at a NATO summit in July, sources say https://t.co/nNITEJ1QTZ — Bloomberg (@business) June 1, 2026

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία του, έχει επικρίνει σφοδρά τους συμμάχους επειδή δεν στηρίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν και τις προσπάθειες για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη της σύγκρουσης από τον Τραμπ, έχουν σε μεγάλο βαθμό αρνηθεί να στηρίξουν τον πόλεμο.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει γίνει στόχος επικρίσεων από τον Τραμπ, αφού άσκησε κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο για την έλλειψη στρατηγικής στον πόλεμο και υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «ταπεινώνονται» από τους Ιρανούς ομολόγους τους. Σε απάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την αποχώρηση περισσότερων από 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

Οι υπουργοί Άμυνας του «E5» σχεδιάζουν ξεχωριστή συνάντηση στο Παρίσι στις 12 Ιουνίου, με στόχο να συμφωνήσουν σε κοινή θέση ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7–8 Ιουλίου στην Άγκυρα, καθώς και να συζητήσουν τις δομές διοίκησης σε περίπτωση ευρύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη, ανέφερε στο Bloomberg μια άλλη πηγή.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει αρκετές φορές σφοδρές επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Χαρακτήρισε τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη», αμφισβητώντας τη σημασία της αλλά και τη διάθεση των συμμάχων να επωμιστούν το κόστος της συλλογικής ασφάλειας. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προχώρησε σε ακόμη πιο σκληρές δηλώσεις κατά των Ευρωπαίων συμμάχων στο φόρουμ άμυνας Shangri-La Dialogue στη Σιγκαπούρη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στην Ολλανδία, όλες οι χώρες-μέλη, με εξαίρεση την Ισπανία, δεσμεύτηκαν να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικές επενδύσεις. Η Γερμανία, ειδικότερα, έχει αυξήσει σημαντικά τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό.

Ο Μερτς είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι θέλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρηθεί η αμερικανική προστασία της Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. «Αυτή η συμμαχία είναι, τουλάχιστον προς το παρόν, αναντικατάστατη», είχε αναφέρει τον Απρίλιο.

