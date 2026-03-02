Καταγγελία ΠΟΝ: «Επικίνδυνες συνθήκες  κράτησης για νεφροπαθή τελικού σταδίου στο Ηράκλειο Κρήτης»

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί η υπόθεση σύλληψης και κράτησης ενός νεφροπαθή τελικού σταδίου με ποσοστό αναπηρίας 80% στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι συνθήκες κράτησης του κ. Μανώλη Χελιδόνη προκαλούν πολλά ερωτηματικά, αναφορικά με τις πρακτικές των αστυνομικών αρχών της περιοχής, σύμφωνα με την καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ). Μάλιστα όπως καταγγέλλει η ΠΟΝ το εν λόγο περιστατικό ήταν «επικίνδυνο για τη ζωή του και ηθικά απαράδεκτο».

Ο ασθενής συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας καθώς διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εις βάρος του, ένα ένταλμα για μη καταβολή ποσού 2.600 ευρώ, που αφορούσε εξαγορά ποινής φυλάκισης μετά από ερημοδικία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Ο ασθενής υποστηρίζει ότι δεν κλητεύθηκε ποτέ για τη δίκη στο Εφετείο, γεγονός που οδήγησε στη μετατροπή της αρχικής ποινής με αναστολή σε εξαγοράσιμη.

«Παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του, οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, που κρατήθηκε επί δύο ημέρες σε κελί με 4–5 ακόμη άτομα. Οι συνθήκες αυτές θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες για έναν νεφροπαθή τελικού σταδίου, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου λοιμώξεων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν δραματικά την υγεία του. Επιπλέον, του αφαιρέθηκε το κινητό τηλέφωνο, απαραίτητο για την επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, σε περίπτωση ειδοποίησης για πιθανή μεταμόσχευση» αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΝ.

Παρά το αίτημα του ασθενούς για αναβολή της φυλάκισης λόγω σοβαρής ασθένειας –δικαίωμα που προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας– ο αρμόδιος εισαγγελέας το απέρριψε. Ο κ. Χελιδόνης μεταφέρθηκε στις Φυλακές Αλικαρνασσού, που παρέμεινε μέχρι την εξόφληση του ποσού των 2.600 ευρώ, οπότε και αποφυλακίστηκε.

Η στάση αυτή, όπως ήταν φυσικό, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς σύμφωνα πάντα με την ΠΟΝ: «Αγνοήθηκαν πλήρως οι κίνδυνοι για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς, με τους δημόσιους λειτουργούς να περιορίζονται σε τυπική εφαρμογή διαδικασιών χωρίς καμία μέριμνα για την ιατρική του κατάσταση».

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υπέρβαση κάθε ορίου αναλγησίας και βαρβαρότητας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νεφροπαθών Ελλάδας με σαφή παραβίαση των ηθικών κανόνων ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης.

« Το δικαιικό σύστημα δεν μπορεί να εμφανίζεται αδιάφορο απέναντι σε ανθρώπους με σοβαρά κλονισμένη υγεία, ούτε να εφαρμόζει διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους» επισημαίνει η ΠΟΝ που ζητάει:

• Την άμεση τροποποίηση του πλαισίου δικαστικής μεταχείρισης ασθενών με βαριά αναπηρία,

• Την αναθεώρηση των συνθηκών κράτησης και μεταγωγής,

• Τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασθενών.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πιο ανθρώπινο και ευέλικτο σύστημα, που το έννομο αγαθό της υγείας υπερισχύει των τυπικών διαδικασιών και η προστασία της ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Διώξη για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα δύο κακουργήματα στον σύντροφο της νεκρής εγκύου

Ρόδος: Εντοπισμός 58 μεταναστών, ανάμεσά τους 34 γυναικόπαιδα – Δύο συλλήψεις

Καταγγελία του συλλόγου Τεμπών: Το Δημόσιο δεν στηρίζει την κατηγορία για τις παραλείψεις της 717 που δεν εντόπισαν οι Επιθεωρητές