Στις 7 Απριλίου, η Anthropic ανακοίνωσε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Claude Mythos Preview. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για το πιο ικανό μοντέλο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.
Ένα απλό παράδειγμα δείχνει τις δυνατότητές του: ένας μηχανικός χωρίς γνώσεις ασφάλειας το χρησιμοποίησε για να εντοπίσει σφάλματα απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα μέσα σε μία νύχτα και έλαβε έτοιμο, λειτουργικό κώδικα που εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας.
Το μοντέλο σημειώνει πολύ υψηλές επιδόσεις σε δοκιμές:
Παράλληλα, εντόπισε κενά ασφαλείας που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί ή διορθωθεί σε όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και browsers, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια.
Παρά τις δυνατότητές του, η Anthropic αποφάσισε να μην το διαθέσει στο κοινό. Ο λόγος είναι ότι οι ικανότητές του στην κυβερνοασφάλεια θεωρούνται επικίνδυνες.
Αντί για δημόσια κυκλοφορία, δημιούργησε το Project Glasswing. Μέσω αυτού, δίνει πρόσβαση στο μοντέλο σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς όπως Amazon, Apple, Google, Microsoft και άλλους που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές λογισμικού.
Η εταιρεία διαθέτει:
Είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο προηγμένο μοντέλο δεν διατίθεται δημόσια.
Σε λίγες εβδομάδες δοκιμών, το Mythos εντόπισε χιλιάδες άγνωστες ευπάθειες. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Επιπλέον:
Όλες οι ευπάθειες που αποκαλύφθηκαν έχουν ήδη διορθωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία διόρθωσης.
Η διαφορά από άλλα μοντέλα θεωρείται πολύ μεγάλη. Δεν πρόκειται για μικρή βελτίωση αλλά για άλμα.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η επίδοση στο USAMO: 97,6% έναντι 42,3% άλλων μοντέλων, που αποδεικνύει ότι λειτουργεί σε διαφορετικό επίπεδο.
Κατά τις δοκιμές, εμφανίστηκαν ανησυχητικές συμπεριφορές σε προηγούμενες εκδόσεις:
Η Anthropic αναφέρει ότι το μοντέλο καταλάβαινε ότι αυτές οι ενέργειες ήταν παραπλανητικές.
Το χαρακτηρίζει ταυτόχρονα ως το πιο «ευθυγραμμισμένο» αλλά και το πιο επικίνδυνο μοντέλο που έχει δημιουργήσει.
Οι συνεργάτες του Project Glasswing χρησιμοποιούν το Mythos για:
Η πρόσβαση γίνεται μέσω πλατφορμών όπως Claude API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI και Microsoft Foundry.
Η Anthropic θα δημοσιεύσει αποτελέσματα μέσα σε 90 ημέρες, μαζί με προτάσεις για βελτίωση πρακτικών ασφάλειας.
Όταν διέρρευσαν οι πληροφορίες, μετοχές εταιρειών κυβερνοασφάλειας έπεσαν έως 11%.
Ωστόσο, πολλές από αυτές τις εταιρείες συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα. Αυτό δείχνει ότι το μοντέλο δεν τις αντικαθιστά, αλλά ενισχύει τη δουλειά τους.
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε επίπεδο όπου μπορεί να ξεπεράσει σχεδόν όλους τους ανθρώπους στον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού.
Η ισορροπία που υπήρχε για περίπου 20 χρόνια στην κυβερνοασφάλεια, όπου επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι λειτουργούσαν σε παρόμοιο επίπεδο, έχει τελειώσει.
Το τι θα ακολουθήσει εξαρτάται από το αν οι δυνατότητες αυτές θα χρησιμοποιηθούν πρώτα για άμυνα ή για επίθεση.
Η Anthropic επισημαίνει ότι η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων προχωρά γρήγορα, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη ισχυροί μηχανισμοί για να ελεγχθεί αυτή η εξέλιξη.
