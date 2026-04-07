ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:25
07.04.2026 17:01

Εντυπωσιακές εικόνες από τη NASA: Για πρώτη φορά καταγράφηκε η αθέατη πλευρά της Σελήνης

Εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Στη μία φωτογραφία φαίνεται από τη θέση του Orion η Σελήνη να καλύπτει πλήρως τον ήλιο.  Το πλήρωμα κατέγραψε την αθέατη πλευρά της Σελήνης, με τη Γη να χάνεται στον ορίζοντα. Σύμφωνα με τη NASA είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, που οι άνθρωποι βλέπουν και καταγράφουν τη, λεγόμενη, λεκάνη Orientale. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται η Γη από τη θέση του Orion.

Η αποστολή Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή περιγήινη τροχιά μετά το Απόλλων 17 το 1972.

Συμμετέχουν οι αστροναύτες της NASA Ριντ Ουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κουκ και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν. Έμειναν στη Σελήνη 7 ώρες και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη στις 11 Απριλίου.

Οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θέα της σεληνιακής επιφάνειας που δεν είχε ξαναδεί ανθρώπινο μάτι, με τον ήλιο να φωτίζει περίπου το 21% της μυστηριώδους αθέατης πλευράς της Σελήνης από τη θέση του πληρώματος.

Στο πλαίσιο της αποστολής τράβηξαν χιλιάδες φωτογραφίες που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη Σελήνη και την προέλευσή της, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης.

Διαβάστε επίσης

NASA: Το Artemis II ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στη Γη μετά την ιστορική πτήση πίσω από τη Σελήνη

Το Artemis II σπάει κάθε ρεκόρ: Η ανθρωπότητα έφτασε πιο μακριά από τη Γη από ποτέ

Τραμπ προς το πλήρωμα του Artemis II: «Γράψατε ιστορία – Είστε σύγχρονοι πρωτοπόροι»

LIFESTYLE

Λαμάρ Όντομ για τη συμβολή της Κλόε Καρντάσιαν όταν νοσηλεύτηκε από υπερβολική δόση: «Ο Θεός με βοήθησε περισσότερο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ανοησίες» οι δικογραφίες για τους βουλευτές της ΝΔ, το «ρουσφέτι» είναι «πολιτική διαμεσολάβηση»

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κόβει συνομιλίες και προειδοποιεί με «σκοτάδι», μετά τις απειλές Τραμπ με ορολογία γενοκτονίας – Σφυροκόπημα σε γέφυρες, σιδηροδρόμους – Live

MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί εκτάκτως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί το Ιράν να εξαφανιστεί σε μια νύχτα; Τα νούμερα και η απειλή των ΗΠΑ για «εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιήσει»

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

