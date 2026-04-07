Εντυπωσιακές εικόνες από τη NASA: Για πρώτη φορά καταγράφηκε η αθέατη πλευρά της Σελήνης

Εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Στη μία φωτογραφία φαίνεται από τη θέση του Orion η Σελήνη να καλύπτει πλήρως τον ήλιο. Το πλήρωμα κατέγραψε την αθέατη πλευρά της Σελήνης, με τη Γη να χάνεται στον ορίζοντα. Σύμφωνα με τη NASA είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, που οι άνθρωποι βλέπουν και καταγράφουν τη, λεγόμενη, λεκάνη Orientale. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται η Γη από τη θέση του Orion.

Η αποστολή Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή περιγήινη τροχιά μετά το Απόλλων 17 το 1972.

Συμμετέχουν οι αστροναύτες της NASA Ριντ Ουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κουκ και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν. Έμειναν στη Σελήνη 7 ώρες και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη στις 11 Απριλίου.

Οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θέα της σεληνιακής επιφάνειας που δεν είχε ξαναδεί ανθρώπινο μάτι, με τον ήλιο να φωτίζει περίπου το 21% της μυστηριώδους αθέατης πλευράς της Σελήνης από τη θέση του πληρώματος.

Στο πλαίσιο της αποστολής τράβηξαν χιλιάδες φωτογραφίες που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη Σελήνη και την προέλευσή της, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης.

