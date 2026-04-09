Νικόλ Κίντμαν: Τράβηξε τα βλέμματα με Schiaparelli στην πρεμιέρα του «Margo’s Got Money Troubles»

Η Νικόλ Κίντμαν έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της σειράς του Apple TV+ «Margo’s Got Money Troubles» στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που απέπνεε έναν αέρα απόλυτης κομψότητας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μια μαύρη δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 με διάφανες λεπτομέρειες, ενώ στο επίκεντρο του σχεδίου δέσποζαν λευκά ανάγλυφα μοτίβα που παρέπεμπαν σε λέπια, χαρίζοντας μια επιβλητική όψη στο σύνολο.

Nicole Kidman says "Margo's Got Money Trouble" co-star Elle Fanning is like a "little sister": "I've always got her back." 🥰 pic.twitter.com/cO1SMQ9D76 — ExtraTV (@extratv) April 9, 2026

Έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά σε ένα ανάλαφρο, ανεπιτήδευτο σινιόν, η διάσημη ηθοποιός διατήρησε το μακιγιάζ της σε τόνους διακριτικούς, επιτρέποντας στο δραματικό σύνολο να κλέψει την παράσταση.

Nicole Kidman wearing Schiaparelli FW26 at the “Margo’s Got Money Troubles” premiere in NYC pic.twitter.com/XTbRSoi4yq — hionfashion (@hionfashion) April 9, 2026

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα πέδιλα Gianvito Rossi Dorotea, ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια και επιλεγμένα δαχτυλίδια, προσδίδοντας μια επιπλέον πινελιά πολυτέλειας, αντάξια της περίστασης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την Ελ Φάνινγκ, την οποία αγκάλιασε ενώ πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

The moment Nicole Kidman spotted Elle Fanning… and went straight over ❤️ @AppleTV



They star in Margo’s Got Money Troubles, coming to Apple TV+ 🎬



The new series follows Margo, a college dropout navigating life with a newborn, rising bills, and unexpected online attention.… pic.twitter.com/08W24STs6h April 9, 2026

Η νεαρή συμπρωταγωνίστριά της, φορώντας ένα αυστηρό ριγέ κοστούμι συνδυασμένο με ένα κατακόκκινο δερμάτινο φουλάρι έλαμπε καθώς η Κίντμαν έσκυψε προς το μέρος της, χαρίζοντας ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που οι θαυμαστές τους το λάτρεψαν, σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!.

Nicole Kidman and Elle Fanning hit the red carpet in NYC for their new show "Margo's Got Money Troubles"! pic.twitter.com/AaGI8LOt7N — ExtraTV (@extratv) April 9, 2026

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί στην Αράχωβα (Photos)

Ιστορική δημοπρασία της πιο ολοκληρωμένης συλλογής vintage ρολογιών της Cartier (photos)

Έξαλλη η Ιωάννα Τούνη με τη Νεφέλη Μεγκ – «Ντροπή σου γι’ αυτό που προάγεις και γι’ αυτό που όντως είσαι» (Video)











