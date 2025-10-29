search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:14
29.10.2025 09:50

Νικόλ Κίντμαν: «Έλαμψε» στο Vogue World 2025 – Η εντυπωσιακή εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα (Videos)

29.10.2025 09:50
nicole-kidman-new

Μια λαμπερή εμφάνιση πραγματοποίησε η Νικόλ Κίντμαν στο Vogue World 2025 με την ηθοποιό να ανοίγει το σόου, περπατώντας με μια μαύρη εντυπωσιακή τουαλέτα, «μαγνητίζοντας» τα βλέμματα!

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (26/10) στα στούντιο της Paramount στο Λος Άντζελες με την ίδια να κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της «Vogue», ενώ περπάτησε στην πασαρέλα με ένα μαύρο σατέν φόρεμα bustier Chanel με τολμηρό σκίσιμο στο πόδι, σχεδιασμένο από τον Ματιέ Μπλέιζι.

Το μακιγιάζ και το χτένισμά της κινήθηκαν στην ίδια κομψή γραμμή, με έντονο κόκκινο κραγιόν και κυματιστά μαλλιά.

@dailymailau Nicole Kidman stole the spotlight as she opened Vogue World: Hollywood — showing ex Keith Urban what he’s missing. #nicolekidman #vogue #revenge #fyp #fashionshow #australia #slay ♬ Confident – Demi Lovato
@voguemagazine #VogueWorld: Hollywood is officially underway with none other than November cover star #NicoleKidman ♬ original sound – Vogue

Η νέα αυτή εμφάνισή της έρχεται σε μια περίοδο προσωπικών αλλαγών, καθώς η Κίντμαν έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Νάσβιλ, με την ίδια να επικαλείται «αγεφύρωτες διαφορές».

«Είναι περιτριγυρισμένη από τα δύο πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνη, την οικογένειά της και τη δουλειά της. Παραμένει θετική και προσαρμόζεται στη νέα της καθημερινότητα, δεν είναι από τους ανθρώπους που μετανιώνουν για το παρελθόν, καθώς πιστεύει ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο» ανέφερε για τη Νικόλ Κίντμαν πηγή που μίλησε στο «People».

mitsotakis_28h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις παρελάσεις – Γιατί μίλησε για τοξικότητα και μιζέρια

monada-aftismos-new
ΥΓΕΙΑ

Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

elin_kentriki
ADVERTORIAL

Δύο ακόμα διακρίσεις της ελίν για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη»

1 / 3