Ζάκυνθος: Η στιγμή που μια γυναίκα πέφτει με το μηχανάκι της σε σκάμμα οπτικής ίνας – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ κατέγραψε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, την πτώση μιας γυναίκας που οδηγεί μοτοσικλέτα σε σκάμμα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας μη σηματοδοτημένων έργων για τοποθέτηση οπτικής ίνας στη Ζάκυνθο.

Το βίντεο καταγράφει το ατύχημα της γυναίκας και τη στιγμή της πτώσης της στο πεζοδρόμιο, όταν το μηχανάκι της «κόλλησε» στο σκάμμα που είχε δημιουργηθεί για την τοποθέτηση οπτικής ίνας.

Όπως φαίνεται, περαστικοί που είδαν το περιστατικό έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα που παρέμενε καθηλωμένη στο έδαφος.

Η γυναίκα δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προσλάβει βοήθεια, καθώς δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω του τραύματος που φέρει στο πόδι της, ενώ η κατάσταση της υγείας της θα μπορούσε να ήταν πιο επιβαρυμένη αν δεν φορούσε κράνος.

Η γυναίκα αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά σε βάρος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που δεν έλαβε κανένα μέτρο για την προστασία των διερχόμενων οχημάτων.

