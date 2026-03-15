15.03.2026 16:53

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης

Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή.

Ήταν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικός που επέβαινε σε μηχανή βρισκόταν στην οδό Ακαδημίας, στο φανάρι της συμβολής με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Ο αστυνομικός παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και ξεκίνησε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι που συγκρούστηκε σφοδρά με τον 63χρονο οδηγό μηχανής που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του, ο οποίες μερικές ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό όσον αφορά τις παραβάσεις του αστυνομικού, ο οποίος όχι απλά παραβίασε το κόκκινο φανάρι και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, αλλά κινούνταν και με μεγάλη ταχύτητα.

Η οικογένεια του άτυχου 63χρονου στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από την εκπομπή του MEGA, αναφέροντας: «Μοναδική απαίτηση και αταλάντευτη θέση της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήοσυμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. Θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας».

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός έχει συλληφθεί και την Τρίτη αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απολογηθεί.

Σημειώνεται ότι, στο ίδιο σημείο, πέντε χρόνια πριν, στις 14 Μαρτίου του 2021, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο 23χρονος φοιτητής Ιάσονας Λαλαούνης, ο οποίος επίσης είχε συγκρουστεί με αστυνομικό.

Διαβάστε επίσης:

Χαλάνδρι: Μυστήριο με την εξαφάνιση 17χρονης από δομή – Τα δραματικά λόγια της μητέρας της

Κέρκυρα: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονης – Έπεσε από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 43χρονος κακοποιούσε τον σκύλο της συντρόφου του μπροστά στα μάτια της – Χειροπέδες και στους δύο

Δρακόλιμνη Τύμφης: Αγωνιώδης διάσωση ορειβάτη που τραυματίστηκε (Video)

Μέση Ανατολή: Ο ΙDF θέλει ακόμη τρεις βδομάδες πολέμου – Ομοβροντία ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ, η Βρετανία έστειλε F-35 και Typhoon πάνω από Κύπρο και Κατάρ (Live)

Στη φιέστα της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας ο Αντώνης Σαμαράς – Με κασκόλ στο γήπεδο, αποθέωσε την ομάδα (video)

Γάζα: Οκτώ Παλαιστίνιοι αστυνομικοί νεκροί από ισραηλινά πυρά παρά την κατάπαυση πυρός

Καταγγελία ομαδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Κρήτη: Τα ρίχνουν στην 17χρονη οι κατηγορούμενοι – «Θέλει να βγάλει χρήμα»

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

Tο παράδοξο του ελληνικού τουρισμού – 80.000 κενές θέσεις εν μέσω ανεργίας

Δρακόλιμνη Τύμφης: Αγωνιώδης διάσωση ορειβάτη που τραυματίστηκε (Video)

Μέση Ανατολή: Ο ΙDF θέλει ακόμη τρεις βδομάδες πολέμου – Ομοβροντία ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ, η Βρετανία έστειλε F-35 και Typhoon πάνω από Κύπρο και Κατάρ (Live)

Στη φιέστα της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας ο Αντώνης Σαμαράς – Με κασκόλ στο γήπεδο, αποθέωσε την ομάδα (video)

