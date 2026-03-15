Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 43χρονος κακοποιούσε τον σκύλο της συντρόφου του μπροστά στα μάτια της – Χειροπέδες και στους δύο

Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ζευγάρι που συνελήφθη, χθες Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενο για κακοποίηση ζώου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 47χρονος κακοποιούσε τον σκύλο του συντρόφου του, μπροστά στα μάτια της 33χρονης κηδεμόνα του ζώου, στην περιοχή των Συκεών.

Αστυνομικοί συνέλαβαν και τους δύο και σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ζώων.

Σε βάρος τους βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

