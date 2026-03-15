Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Στο τραπέζι βρίσκεται η πιθανότητα απεργίας στα πρατήρια υγρών καυσίμων, με τους ιδιοκτήτες να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση της επαναφοράς πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Εκπρόσωπος του κλάδου, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», ανέφερε πως οι τελικές αποφάσεις για το αν θα γίνουν κινητοποιήσεις ή όχι αναμένεται να ληφθούν μέσα στην εβδομάδα, καθώς έχουν προγραμματιστεί διοικητικά συμβούλια.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, είναι «πολύ πιθανό να μπει λουκέτο» στα βενζινάδικα, υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος δεν επιδιώκει να εκβιάσει την κατάσταση, αλλά ζητά αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Οι πρατηριούχοι θέτουν δύο βασικά αιτήματα προς την κυβέρνηση: είτε να θεσπιστεί τιμή αναφοράς για τα καύσιμα είτε να διαμορφωθεί καθαρό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά ανά λίτρο.

«Ποτέ δεν εκβιάσαμε. Ή πάμε σε τιμή αναφοράς, ή να πάει το κέρδος στα 12 λεπτά καθαρό. Δεν θα επηρεάσει τον κόσμο καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση στον κλάδο έχει αυξηθεί μετά την κυβερνητική απόφαση που προβλέπει ότι το περιθώριο κέρδους στα πρατήρια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12 λεπτά το λίτρο, ενώ για τις εταιρείες εμπορίας το όριο διαμορφώνεται στα 5 λεπτά.

Οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, ιδιαίτερα για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Επισημαίνουν ακόμη ότι οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων δεν ξεκινούν από τα πρατήρια, αλλά νωρίτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ σημειώνουν ότι η αγορά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το κόστος μεταφοράς, την τοπογραφία κάθε περιοχής και τον όγκο κατανάλωσης.

Επισημαίνουν ακόμη πως μεγάλο μέρος της τελικής τιμής των καυσίμων αποτελείται από φόρους, καθώς ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης φτάνουν συνολικά περίπου το 1,10 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης.

