Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 19χρονος φίλος του θύματος (Video)

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προσήλθε σήμερα (15/3) ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά την Πέμπτη.

Ο 19χρονος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και δήλωνε διαθέσιμος να θέσει εαυτόν στις δικαστικές αρχές. Ο δικηγόρος του ενημέρωσε σχετικά την τακτική ανακρίτρια που διαχειρίζεται την δικογραφία και εκείνη του ζήτησε να κληθεί ο νεαρός.

Ο 19χρονος, που είναι φαντάρος, εκτιμάται ότι ενημερώθηκε χθες για το ότι καταζητείται, όταν άκουσε για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους δύο φίλους του 20χρονου από κοινού από την εισαγγελέα και ενημέρωσε τον δικηγόρο του για την πρόθεσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης απολογείται στην ανακρίτρια ο 23χρονος ως δράστηες της δολοφονίας του 20χρονου, ενώ αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του άτυχου 20χρονου.

