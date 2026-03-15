ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 14:05
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.03.2026 13:21

Νέα Μάκρη: Σύλληψη 4 Τούρκων που πυροβόλησαν ομοεθνείς τους

15.03.2026 13:21
Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται από το ελληνικό FBI για την υπόθεση πυροβολισμών Τούρκων υπηκόων στη Νέα Μάκρη πριν από μία εβδομάδα. 

Οι αστυνομικοί έχουν προσάγει ήδη τέσσερα άτομα. Ένα από αυτά φέρεται να είναι το πρόσωπο που είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου πριν από μερικές ημέρες στη Λεωφόρο Μαραθώνος, και πρόκειται να συλληφθεί.

Οι αρχές αναζητούν και άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την υπόθεση πυροβολισμών εναντίον αυτοκινήτου το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) στη λεωφόρος Μαραθώνος έναντι σούπερ μάρκετ.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα αυτοκίνητο, που έχει τρύπες από πυροβόλο όπλο, όχι ίχνη αίματος στο εσωτερικό ή στον χώρο στάθμευση του σούπερ μάρκετ. Το αυτοκίνητο φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα Τούρκο υπήκοο.

Οι Αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών και για συνέχεια του πολέμου ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες της τουρκικής μαφίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηρακλειά: Τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της ζωής της μοναδικής δασκάλας ειδικής αγωγής στο νησί

Χαλάει ο καιρός από Τρίτη και για 4 ημέρες – Έρχονται βροχές, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας (Video)

Χρυσοχοΐδης για 20χρονο: «Φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο στο έγκλημα στην Καλαμαριά»

Μεγάλη ένταση στη Γλυφάδα: Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ μετά από φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου (Videos)

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 19χρονος φίλος του θύματος (Video)

Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου Αντώνη Κούρτη

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρός 78χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό που έκανε όπισθεν

ΠΑΣΟΚ: Εκλογή συνέδρων στη σκιά των γκάλοπ και της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου – Οι εκτιμήσεις για τους συσχετισμούς  

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή - Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 14:00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλη ένταση στη Γλυφάδα: Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ μετά από φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου (Videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 19χρονος φίλος του θύματος (Video)

MEDIA

Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου Αντώνη Κούρτη

