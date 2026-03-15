Νέα Μάκρη: Σύλληψη 4 Τούρκων που πυροβόλησαν ομοεθνείς τους

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται από το ελληνικό FBI για την υπόθεση πυροβολισμών Τούρκων υπηκόων στη Νέα Μάκρη πριν από μία εβδομάδα.

Οι αστυνομικοί έχουν προσάγει ήδη τέσσερα άτομα. Ένα από αυτά φέρεται να είναι το πρόσωπο που είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου πριν από μερικές ημέρες στη Λεωφόρο Μαραθώνος, και πρόκειται να συλληφθεί.

Οι αρχές αναζητούν και άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την υπόθεση πυροβολισμών εναντίον αυτοκινήτου το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) στη λεωφόρος Μαραθώνος έναντι σούπερ μάρκετ.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα αυτοκίνητο, που έχει τρύπες από πυροβόλο όπλο, όχι ίχνη αίματος στο εσωτερικό ή στον χώρο στάθμευση του σούπερ μάρκετ. Το αυτοκίνητο φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα Τούρκο υπήκοο.

Οι Αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών και για συνέχεια του πολέμου ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες της τουρκικής μαφίας.

Ηρακλειά: Τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της ζωής της μοναδικής δασκάλας ειδικής αγωγής στο νησί

Χαλάει ο καιρός από Τρίτη και για 4 ημέρες – Έρχονται βροχές, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας (Video)

Χρυσοχοΐδης για 20χρονο: «Φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο στο έγκλημα στην Καλαμαριά»