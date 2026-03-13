Ο Μπραντ Πιτ στη Νέα Μάκρη: Βίντεο με την άφιξή του με σκάφος στο λιμανάκι

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της σειράς του Μπραντ Πιτ στη Νέα Μάκρη για την ταινία «The Riders».

Νωρίτερα την Παρασκευή ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε να αποβιβάζεται από σκαφάκι στο λιμανάκι της Νέας Μάκρης. Κόσμος είχε συγκεντρωθεί στο σημείο προκειμένου να τον απαθανατίσει. Ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος συνοδευόταν από ασφάλεια, χαιρέτησε τον κόσμο και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του.

Το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα γυρίσματα των σκηνών στη Νέα Μάκρη.

Το γύρισμα θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής , καθώς θα γυριστούν και τα νυχτερινά πλάνα που χρειάζονται για την ταινία.

Οι συντελεστές της ταινίας κάνουν γυρίσματα και κάποιες από τις σκηνές πραγματοποιούνται σε ιστορικό ξενοδοχείο της περιοχής. Ο χώρος έχει υποστεί παρεμβάσεις ώστε να θυμίζει τη δεκαετία του ’80, περίοδο κατά την οποία εκτυλίσσεται η ταινία «The Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Όπως όλα δείχνουν μετά και τις νυχτερινές λήψεις, το Σάββατο η παραγωγή και οι συντελεστές της ταινίας θα μαζέψουν τα πράγματά τους και θα αναχωρήσουν από την Ελλάδα.

