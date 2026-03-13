search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 11:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 10:03

Ελένη Μενεγάκη: Βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού – «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα»

13.03.2026 10:03
menegaki-new_

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να παίρνει διαζύγιο από τον Ματέο Παντζόπουλο βάζει η Ελένη Μενεγάκη μέσα από το προφίλ της στο Instagram.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η προσωπική της ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού και πως τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα είναι «απολύτως ψευδή και ανυπόστατα».

Το μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου –και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί– ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Οι γυναίκες με πήγαν μπροστά και με έφτασαν εδώ» (Video)

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

Κατερίνα Στικούδη: «Η μητρότητα με έκανε πιο υπομονετική και επιλεκτική»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arnault-walton-balmer
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 3 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στον κόσμο – Ο Μπερνάρ Αρνό στην κορυφή

DB2026AU00178_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID.3 Neo: Οι σημαντικές αλλαγές

DAVAKIS_THANASSIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αντικρουόμενες πληροφορίες για αναχαίτιση πυραύλου στη βάση του Ιντσιρλίκ – Απειλές από τον Τραμπ στο Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Θύελλα με τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου – Δούκας, Γερουλάνος αντιδρούν, προς εκρηκτικό συνέδριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 11:21
arnault-walton-balmer
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 3 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στον κόσμο – Ο Μπερνάρ Αρνό στην κορυφή

DB2026AU00178_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID.3 Neo: Οι σημαντικές αλλαγές

DAVAKIS_THANASSIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία

1 / 3