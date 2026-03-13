Ελένη Μενεγάκη: Βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού – «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα»

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να παίρνει διαζύγιο από τον Ματέο Παντζόπουλο βάζει η Ελένη Μενεγάκη μέσα από το προφίλ της στο Instagram.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η προσωπική της ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού και πως τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα είναι «απολύτως ψευδή και ανυπόστατα».

Το μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου –και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί– ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Οι γυναίκες με πήγαν μπροστά και με έφτασαν εδώ» (Video)

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

Κατερίνα Στικούδη: «Η μητρότητα με έκανε πιο υπομονετική και επιλεκτική»

