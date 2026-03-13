Γιώργος Γιαννόπουλος: «Οι γυναίκες με πήγαν μπροστά και με έφτασαν εδώ» (Video)

Για τη σχέση του με τις γυναίκες μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος ο οποίος θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του απέναντι σε καθεμιά από αυτές που υπήρξαν στο πλευρό του, επισημαίνοντας ότι μέσω εκείνων ο ίδιος εξελίχθηκε.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα, ότι διατηρεί καλή επαφή με όλες τις γυναίκες με τις οποίες είχε ερωτική σχέση, επισημαίνοντας ότι η πορεία του δεν θα ήταν η ίδια χωρίς την ύπαρξη του γυναικείου φύλου στη ζωή του.

«Διατηρώ με όλες τις πρώην μου τις καλύτερες σχέσεις. Μια φορά σε μια συνέντευξη είπα ότι είμαι ευτυχισμένος, γιατί τα κορίτσια με έφτασαν εδώ. Με ρώτησαν πόσα κορίτσια έχω γιατί νόμιζαν ότι έχω παιδιά. Οι γυναίκες με έφτασαν εδώ πέρα. Με πήγανε μπροστά. Είμαι ευτυχισμένος για αυτό που είμαι τώρα και για ό,τι έχω περάσει. Είμαι εδώ, αναπνέω και τα λέμε. Οι σχέσεις δεν γίνονται κάθε μέρα, δεν υπάρχουν. Τώρα είμαι μπακούρι, μπορεί να υπάρξει ένα διάστημα για εμένα που είμαι μόνος. Πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί θα ζευγαρώσουν» ανέφερε μεταξύ άλλων.

