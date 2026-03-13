search
Κατερίνα Στικούδη: «Η μητρότητα με έκανε πιο υπομονετική και επιλεκτική»

13.03.2026 08:29
stikoudi-new

Στο κομμάτι της μητρότητας και τις αλλαγές που αυτό έφερε στη ζωή και στην καθημερινότητα της αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη σε συνέντευξή της στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, επισημαίνοντας ότι από τότε που έγινε μητέρα έμαθε να εκτιμά τα απλά και ουσιαστικά της ζωής.

«Η μητρότητα με έκανε πιο υπομονετική και πιο επιλεκτική. Μαθαίνω να δίνω ενέργεια εκεί που αξίζει. Με τα παιδιά μου φροντίζω να περνάμε χρόνο μαζί σε δραστηριότητες, βόλτες και πάρκα, μαθαίνοντας την αξία της κίνησης και της φύσης. Αυτές οι στιγμές με έχουν διδάξει να βλέπω διαφορετικά την καθημερινότητα και να εκτιμώ τον χρόνο και την ποιότητα της ζωής» είπε αρχικά.

Ερωτηθείσα πώς καταφέρνει να συνδυάσει καριέρα και οικογένεια, η τραγουδίστρια υπογραμμίζει ότι περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της, φροντίζοντας να μην παραμελεί και τις προσωπικές της ανάγκες.

«Όταν νιώθω ότι χάνω τον εαυτό μου, παίρνω μέτρα. Πηγαίνω στο γυμναστήριο, εκτονώνομαι στο crossfit, βρίσκω χρόνο για προσωπική φροντίδα. Η ισορροπία είναι δύσκολη, αλλά γίνεται με προγραμματισμό. Ακόμα και ως μαμά φροντίζω να κάνω μικρές δραστηριότητες που με ανανεώνουν, όπως βόλτα στο πάρκο με τα παιδιά μου».

