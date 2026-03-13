Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

Την πρωινή της ρουτίνα στο TikTok δημοσίευσε η Σίντι Κρόφορντ με πολλούς χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας να αντιδρούν, ωστόσο, για τις 2,5 ώρες που -όπως η ίδια δείχνει- αφιερώνει σε θεραπείες φροντίδας και ευεξίας.

Πολλοί ήταν αυτοί που τη χλεύασαν, υποστηρίζοντας ότι σε έναν κόσμο που οι περισσότεροι μετά βίας προλαβαίνουν να πιουν έναν καφέ πριν ξεκινήσουν για τη 12 βάρδιά τους, το βίντεό της είναι αν όχι προκλητικό, σίγουρα εκτός πραγματικότητας.

Σύμφωνα με το βίντεο της 60χρονης σήμερα Σίντι Κρόφορντ, η ρουτίνα ξεκινά στις 6 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 8:30. Συγκεκριμένα, αφού σηκωθεί από το κρεβάτι, βουρτσίζει τα πόδια της, ακούει αποσπάσματα από τη Βίβλο μέσω Spotify, πίνει ένα σφηνάκι μηλόξυδο και μπαίνει στο τζακούζι της αυλής της. Στη συνέχεια κάνει αυτό που αποκαλεί «grounding» -το περπάτημα στο γρασίδι- για να απολαύσει, αμέσως μετά έναν καφέ με προσθήκη κολλαγόνου. Η ρουτίνα ολοκληρώνεται με άλματα σε τραμπολίνο στο γυμναστήριο του σπιτιού της, μέχει να φτάσει ο δάσκαλος πιλάτες.

«Λατρεύω την πρωινή μου ρουτίνα, με προετοιμάζει για μια υπέροχη μέρα!» γράφει η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα…

Οι αντιδράσεις στα σχόλια

«Πρωινή ρουτίνα ή πλήρης απασχόληση;» αναρωτήθηκε ένας από τους σχολιαστές. «Στο τέλος του βίντεο, η ρουτίνα μοιάζει λιγότερο με “προετοιμασία για τη μέρα” και περισσότερο με ένα ολοκληρωμένο τελετουργικό ευεξίας για διασημότητες» πρόσθεσε άλλος ένας.

«Ξυπνάς, πίνεις καφέ, βάζεις τη στολή σου και βγαίνεις από την πόρτα για 12ωρη βάρδια. Αυτό ονομάζεται πραγματικός κόσμος» έγραψε ακόμη ένας χρήστης του διαδικτύου.

«Οι διασημότητες είναι τόσο αποκομμένες από την πραγματικότητα και πρέπει να σταματήσουν να μας το τρίβουν στη μούρη. Δεν έχουν μια κανονική ρουτίνα ζωής. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικό για έναν μέσο άνθρωπο» σχολίασε ένας άλλος.

«Ζείτε μια ζωή που το 99,99% του κόσμου δεν θα καταλάβει ποτέ και ακόμα κι αν είστε ειλικρινείς, φαίνεστε εντελώς αποκομμένοι από την πραγματικότητα και φαντασμένοι» τόνισε ένας ακόμη χρήστης του X.

«Δεν με σοκάρει τόσο η ρουτίνα αυτή καθεαυτή, αλλά η ανάγκη να την δημοσιεύσει για να τη δει όλος ο κόσμος. Δεν το κάνει για τα χρήματα, αλλά από ματαιοδοξία» εκτίμησε ένας άλλος.

Δεν έλειψαν, βέβαια, και αυτοί που την υποστήριξαν, τονίζοντας ότι η καριέρα της ως μοντέλο δικαολογεί να έχει μάθει σε μια τέτοια καθημερινότητα.

«Είναι μέρος της πλήρους απασχόλησής της. Εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται την εμφάνισή της, οπότε πρόκειται για τη διατήρηση του προϊόντος», «είναι μοντέλο, η δουλειά της είναι να διατηρεί την εμφάνισή της», «λοιπόν, είναι η Σίντι Κρόφορντ , οπότε ναι, είναι η πλήρης απασχόλησή της να φαίνεται σε φόρμα και πανέμορφη» είναι μερικά από τα σχόλια που την υπερασπίστηκαν.

