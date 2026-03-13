search
13.03.2026
LIFESTYLE

13.03.2026

Ρόμπι Γουίλιαμς: Απέλυσε τον μάνατζέρ του μετά από 14 χρόνια – «Δημιουργώ νέα ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον»

13.03.2026 12:38
Τη λήξη της συνεργασίας του με τον μάνατζέρ του Μάικλ Λόνι, μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, ανακοίνωσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δηλώνοντας αποφασισμένος να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στην ομάδα του.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο Γουίλιαμς έκανε λόγο για μια σημαντική συνεργασία που κράτησε πολλά χρόνια.

«Ήταν μια απίστευτη περίοδος και στάθηκα τυχερός που με διαχειρίστηκαν πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι, κυρίως ο Ντέιβιντ Ένθοβεν, ο Τιμ Κλαρκ και ο Μάικλ Λόνι» είπε.

Τόνισε δε, ότι η απόφαση συνδέεται με τις αλλαγές στη μουσική βιομηχανία και με τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

«Έχω μπροστά μου πολλές ευκαιρίες και βλέπω ότι η μουσική βιομηχανία αλλάζει τόσο γρήγορα που χρειάζεται φρέσκια ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δημιουργώ μια ολοκαίνουρια ομάδα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το μέλλον», σημείωσε.

Πηγή που μίλησε στην ίδια εφημερίδα υποστήριξε ότι ο Λόνι ότι η απόφαση ελήφθη σε καλό κλίμα, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γουίλιαμς επιδιώκει μια νέα δυναμική στην καριέρα του, στοχεύοντας σε μεγαλύτερες επιτυχίες.

«Ο Ρόμπι δουλεύει ασταμάτητα και τώρα έχει μεγαλύτερη όρεξη από ποτέ για νέους δίσκους, νέες επιτυχίες και περισσότερη επιτυχία», υπογράμμισε.

Η αναδιοργάνωση της ομάδας του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης κατέγραψε σημαντική επιτυχία, καθώς στις αρχές της χρονιάς ξεπέρασε ρεκόρ των Beatles, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενίσχυσε την επιθυμία του να θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους.

