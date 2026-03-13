search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:29
13.03.2026 13:30

Τζένιφερ Άνιστον: «Ελπίζω να μεγαλώνω όσο πιο όμορφα γίνεται»

13.03.2026 13:30
Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου, αλλά και για τη νέα φάση ζωή της μίλησε η Τζένιφερ Άνιστον, επισημαίνοντας ότι, πλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική της ευημερία.

Σε συνέντευξή της στο E! News, η πρωταγωνίστρια των «Friends» εξήγησε ότι προσπαθεί να επικεντρώνεται σε όσα της προσφέρουν θετική ενέργεια, αγνοώντας πολύ συνειδητά τις πιέσεις που μπορεί να προκύπτουν από το περιβάλλον γύρω της.

«Νιώθω υπέροχα σε αυτή τη φάση της ζωής μου, νιώθω πραγματικά πολύ καλά. Προσπαθώ να εστιάζω στα θετικά και να μην επικεντρώνομαι τόσο στην τρέλα γύρω μας. Τα πράγματα είναι όσο καλά μπορούν να είναι σε αυτή τη φάση» είπε.

Αναφερόμενη στις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες για την εμφάνισή τους λόγω ηλικίας τόνισε:

«Ο κόσμος μου θυμίζει ότι η γήρανση είναι κάτι υπαρκτό. Είναι κάτι που μου υπενθυμίζεται μέσα από τα μηνύματα της κοινωνίας. Δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχει σίγουρα μια συνειδητοποίηση ότι το σώμα σου αλλάζει. Κοιτάζω τη γήρανση με το ερώτημα: πώς μπορώ να διατηρήσω την υγεία μου -σωματικά, ψυχικά και πνευματικά- όσο καλύτερα μπορώ», επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι ελπίζει να μεγαλώνει «όσο πιο όμορφα γίνεται».

