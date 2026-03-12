Μπραντ Πιτ: Σε ιστορικό ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη σήμερα τα γυρίσματα του «The Riders»

Στη Νέα Μάκρη στρέφονται από σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής που πραγματοποιείται στη χώρα μας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, θα συμμετέχουν περίπου 200 άτομα στα πλάνα μπροστά ιστορικό ξενοδοχείο «Nireus» και τον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, ενώ θα χρειαστεί να γίνουν και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας στην οδό Ποσειδώνος.

Το εμβληματικό ξενοδοχείο δεν χρησιμοποιείται ως χώρος διαμονής του ηθοποιού, αλλά αποκλειστικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων, καθώς η διακόσμηση και η αισθητική του παραπέμπουν έντονα στη δεκαετία του ’80, περίοδο κατά την οποία εξελίσσεται η ιστορία της ταινίας.

Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο από νωρίς το πρωί, με την κινηματογραφική ομάδα να αξιοποιεί τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ φθάνει σε μια παραθαλάσσια περιοχή μαζί με την κόρη του αναζητώντας τη μητέρα της. Η αναζήτηση αυτή μετατρέπεται σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και συναισθηματικές ανατροπές, με το σενάριο της ταινίας να είναι, ήδη, γνωστό μέσα από διεθνείς κινηματογραφικές πηγές.

Το ιστορικό ξενοδοχείο όπου είχε μείνει και ο Ωνάσης

Το ξενοδοχείο «Nireus» αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα τουριστικά καταλύματα της Νέας Μάκρης. Το συγκρότημα διαθέτει περίπου 130 δωμάτια, ενώ αναπτύσσεται σε εγκαταστάσεις περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο δέκα στρεμμάτων ακριβώς πάνω στη θάλασσα.

Η ιστορία του ξενοδοχείου συνδέεται, μάλιστα, με σημαντικές προσωπικότητες που πέρασαν από τους χώρους του. Μεταξύ αυτών, ο Έλληνας εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης ο οποίος είχε επισκεφθεί το ξενοδοχείο τη δεκαετία του ’70, γεγονός που αποτυπώνεται ακόμη και σήμερα μέσα από φωτογραφίες που διατηρούνται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Από το ξενοδοχείο έχουν περάσει, επίσης, γνωστά ονόματα της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής, ενώ σε χώρους του έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς γυρίσματα παλαιών ελληνικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Κινηματογραφικό Γύρισμα στο ξενοδοχείο Nireus.

Απαιτήσεις: Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών έξω από το ξενοδοχείο Nireus, κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

1. Κινηματογραφικό Γύρισμα στον Nαυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης

Απαιτήσεις: Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον δρόμο έξω από τον Ναυτικό Όμιλο (Λεωφ. Ποσειδώνος), κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

2. Κινηματογραφικό Γύρισμα στον δρόμο που ξεκινάει από το Nireus Hotel (Λεωφ. Ποσειδώνος) και καταλήγει μέσω της οδού Αεροπορίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Δράση: Όχημα (ταξί) κινείται στην συγκεκριμένη διαδρομή με την κάμερα και τους ηθοποιούς να βρίσκονται εντός του οχήματος. Δεν εμποδίζουμε ούτε διακόπτουμε την κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης:

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

Μίκι Ρουρκ: Του έκαναν έξωση από το σπίτι του στο Λος Άντζελες – Χρωστούσε σχεδόν $60.000 στον ιδιοκτήτη

Eurovision 2026: Κύμα ενθουσιασμού έχει προκαλέσει το videoclip για το «Ferto» του Akylas – «Εξαιρετικό, απίστευτο» (video)

