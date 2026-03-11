Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

Η Γιόκο Όνο φέρεται να πίστευε ότι ο σύζυγός της, Τζον Λένον, ήταν ομοφυλόφιλος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε συνέντευξή του.

Η αποκάλυψη προέρχεται από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο θρυλικός μουσικός των Beatles στο περιοδικό «Vanity Fair» το 2015. Η συνέντευξη επανήλθε στην επικαιρότητα την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Man on the Run», στο οποίο το πρώην «σκαθάρι» μιλά για διάφορες στιγμές της ζωής και της καριέρας του. Στη συζήτηση εκείνη, ο ΜακΚάρτνεϊ ανέφερε ότι η Γιόκο Όνο –η οποία σήμερα είναι 93 ετών– του είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη σκέψη για τον Λένον λίγο μετά τον θάνατό του.

«Ορκίζομαι ότι με πήρε τηλέφωνο λίγο μετά τον θάνατο του Τζον και μου είπε: “Ξέρεις, νομίζω ότι ο Τζον, ίσως, ήταν ομοφυλόφιλος”». Και ο ίδιος απάντησε: «Της είπα: “Δεν είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω”. Τουλάχιστον όχι όταν τον γνώριζα. Στη δεκαετία του ’60 ήμασταν συνέχεια με πάρα πολλές γυναίκες. Και τον είχα δει να έχει πολλές σχέσεις με γυναίκες. Είχα επίσης κοιμηθεί πολλές φορές στο ίδιο κρεβάτι με τον Τζον, αλλά δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Καμία κίνηση, καμία ένδειξη. Τίποτα. Οπότε δεν είχα κανέναν λόγο να πιστεύω κάτι τέτοιο», είχε αναφέρει τότε ο ΜακΚάρτνεϊ.

Οι φήμες για τον Λένον

Ο ΜακΚάρτνεϊ παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι κατά καιρούς είχαν κυκλοφορήσει φήμες για τη σεξουαλικότητα του Λένον. Ειδικότερα, είχαν διατυπωθεί υποθέσεις σχετικά με πιθανή σχέση του τραγουδιστή με τον μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επστάιν, ο οποίος ήταν ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει πως υπήρξε κάτι ερωτικό μεταξύ τους.

Paul McCartney reveals Yoko Ono once told him she thought her husband John Lennon 'might have been gay' https://t.co/5LolEFkADj — Daily Mail (@DailyMail) March 10, 2026

Ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1980 σε ηλικία μόλις 40 ετών από τον εμμονικό θαυμαστή του, Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν. Ο Λένον και η Όνο παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 1969 και έμειναν μαζί μέχρι τη δολοφονία του θρυλικού μουσικού. Μαζί, είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Σον Όνο Λένον, ο οποίος είναι σήμερα 50 ετών.

Ο Λένον ήταν επίσης πατέρας του Τζούλιαν Λένον, που γεννήθηκε το 1963 από τον πρώτο του γάμο με τη Σίνθια Λένον. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 1962 και χώρισε το 1968. Από την πλευρά της, η Γιόκο Όνο έχει μια ακόμη κόρη, την Κιόκο Όνο Κοξ, σήμερα 62 ετών, από τον δεύτερο γάμο της με τον σκηνοθέτη Άντονι Κοξ. Νωρίτερα, το 1956, είχε παντρευτεί τον Ιάπωνα πρωτοποριακό συνθέτη και πιανίστα Τόσι Ιτσιγιανάγκι.

