LIFESTYLE

11.03.2026 18:42

Μίκι Ρουρκ: Του έκαναν έξωση από το σπίτι του στο Λος Άντζελες – Χρωστούσε σχεδόν $60.000 στον ιδιοκτήτη

11.03.2026 18:42
miki rourk 77- new

Έξωση έκαναν στον Μίκι Ρουρκ, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι όπου έμενε στο Λος Άντζελες, καθώς χρωστούσε ενοίκια περίπου 60.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με το Page Six, εκδόθηκε ερήμην του ηθοποιού απόφαση στο δικαστήριο τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, καθώς ο ίδιος πιθανότατα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η εντολή του δικαστηρίου αφορούσε αποκλειστικά την «κατοχή» του σπιτιού και όχι την καταβολή αποζημίωσης, η οποία ήρθε μετά από αγωγή που είχε κατατεθεί τον Δεκέμβριο του 2025 από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ζητούσε από τον 73χρονο ηθοποιό να εγκαταλείψει το σπίτι μέσα σε τρεις ημέρες ή να πληρώσει 59.100 δολάρια σε καθυστερημένα ενοίκια, με τον Μίκι Ρουκ τον Ιανουάριο να φωτογραφίζεται να μεταφέρει προσωπικά του αντικείμενα από το ακίνητο, ενώ την επόμενη ημέρα είχε εμφανιστεί φορτηγό μετακόμισης στην αυλή.

Τότε δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια στο GoFundMe με στόχο να συγκεντρωθούν 100.000 δολάρια ώστε να αποφευχθεί η έξωση. Ο ηθοποιός, ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την καμπάνια. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram τον Ιανουάριο, εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος, δηλώνοντας ότι δεν ζήτησε «καμία φιλανθρωπία» και πως δεν είχε καμία εμπλοκή με την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων.

Σύμφωνα με την μάνατζέρ του Κίμπερλι Χάινς, ο ηθοποιός εξακολουθεί να απορρίπτει επαγγελματικές προτάσεις, αρνούμενος να εργαστεί για λιγότερα από 200.000 δολάρια την ημέρα.

Πηγή από το περιβάλλον του ανέφερε στη Daily Mail ότι ο ηθοποιός «έζησε για χρόνια σαν ροκ σταρ», ξοδεύοντας γρήγορα τα χρήματα που έβγαζε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται συχνά στην ίδια δυσμενή οικονομική κατάσταση όταν τελειώνουν τα έσοδα από τις νέες δουλειές μπορεί να αναλαμβάνει.

