ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 11:59
LIFESTYLE

06.01.2026 09:53

06.01.2026 09:53

Μίκι Ρουρκ: Έξαλλος με την καμπάνια στήριξης στο GoFundMe, μετά την απειλή για έξωση – «Δεν θα ζητούσα γ@μ… φιλανθρωπία, μην κάνετε δωρεές»

06.01.2026 09:53
mickey_rourke

Εκνευρισμένος με την καμπάνια οικονομικής στήριξης μετά την απειλή για έξωση από το σπίτι του είναι ο Μίκι Ρουρκ. Ο ηθοποιός εξήγησε μέσα από τα social media πως είχε πλήρη άγνοια για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τόνισε πως αυτή η κίνηση είναι ντροπιαστική και ταπεινωτική.

Τον περασμένο μήνα, ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην παλαιστής έλαβε ειδοποίηση να καταβάλει 60.000 δολάρια για ενοίκια που οφείλει ή να εγκαταλείψει το ακίνητό του εντός τριών ημερών. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η καμπάνια χρηματοδότησης για να καλυφθούν άμεσα έξοδα που σχετίζονται με τη στέγαση και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να του γίνει έξωση.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Ρουρκ αναφέρθηκε στην καμπάνια και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτήν. Την ίδια στιγμή δήλωσε «εκνευρισμένος», «μπερδεμένος» και τόνισε πως δεν καταλαβαίνει γιατί κάποιος δημιούργησε καμπάνια στο GoFundMe στο όνομά του.

«Δεν είμαι εγώ αυτός, εντάξει;. «Καλύτερα, αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα γ…μ… φιλανθρωπία. Καλύτερα να έβαζα ένα όπλο στον κ… μου και να τραβούσα τη σκανδάλη». Αναφερόμενος σε «όποιον το έκανε αυτό», ο Ρουρκ πρόσθεσε: «Δεν θα ήξερα τι είναι ένα ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα πήγαινα σε εξωτερικές πηγές σαν και αυτό».

Η καμπάνια ξεκίνησε από μια γυναίκα με το όνομα Λίγια-Τζοέλ Τζόουνς, η οποία υποστήριξε ότι είναι βοηθός της Κίμπερλι Χάινς, της μάνατζερ του Ρουρκ. Στο GoFundMe ανέφερε ότι δημιουργήθηκε «με την πλήρη άδεια του Μίκι Ρουρκ». Παρόλα αυτά, στο βίντεό του, εκείνος χαρακτήρισε την καμπάνια «ντροπιαστική». «Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσω, όπως οτιδήποτε άλλο», τόνισε.

Αναλογιζόμενος την καριέρα του, ο Ρουρκ είπε ότι έχει κάνει «πολύ κακή δουλειά» στη διαχείρισή της. «Δεν ήμουν διπλωματικός. Έκανα πάνω από 20 χρόνια ψυχοθεραπείας για να ξεπεράσω τη ζημιά που μου έγινε πριν από χρόνια. Δούλεψα πολύ σκληρά για να το ξεπεράσω. Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος», ανέφερε.

Παρότι κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην κάνουν δωρεές στην καμπάνια και είπε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον δικηγόρο του γι’ αυτό, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου μέσω της καμπάνιας είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 95.000 δολάρια.

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που μπορώ να σκεφτώ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο, και ελπίζω να μην είναι το άτομο που σκέφτομαι. Είναι ταπεινωτικό», είπε ακόμη ο ηθοποιός. Ο Ρουρκ δήλωσε ότι, αν και «δανείστηκε χρήματα από έναν πολύ καλό φίλο μου», μετά από οικονομικό πλήγμα που υπέστη από ένα ακίνητο προς ενοικίαση, επέμεινε ότι «ποτέ δεν θα ζητούσα από αγνώστους ή θαυμαστές ή οποιονδήποτε ούτε ένα σεντ. Δεν είναι το στιλ μου».

Παράλληλα, ηθοποιός ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη δουλειά και διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι είναι μια χαρά, ενώ ολοκλήρωσε ζητώντας από όσους έκαναν δωρεά να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. «Δεν θα το έκανα έτσι. Έχω πάρα πολλή περηφάνια», κατέληξε.

