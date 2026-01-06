Τζένιφερ Άνιστον: «Ο Τζιμ Κέρτις κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη»

Η Τζένιφερ Άνιστον υποδέχτηκε τη νέα χρονιά έχοντας στο πλευρό της τον Τζιμ Κέρτις.

Έξι μήνες αφότου άρχισε η σχέση της 56χρονης σταρ με τον 50χρονο υπνοθεραπευτή, πηγή αναφέρει στο PEOPLE ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή και ότι εκείνος κάνει κάθε μέρα της καλύτερη.

«Είχε ένα εξαιρετικό κλείσιμο της χρονιάς και νιώθει πραγματικά καλά με το πού βρίσκονται τα πράγματα με τον Τζιμ», είπε η πηγή για την Άνιστον στο περιοδικό.

Jennifer Aniston Is ‘Very Happy and Comfortable’ with Boyfriend Jim Curtis: ‘He Makes Her Everyday Life Better’ (Source) https://t.co/M365wdvhgX — People (@people) January 5, 2026

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η σχέση τους είναι ξεχωριστή. «Είναι ενθουσιασμένη με τη νέα χρονιά και όσα έρχονται, ειδικά τώρα που έχει τον Τζιμ στο πλευρό της. Η Τζεν ήταν πάντα καλά και μόνη της και άνετη ως single, αλλά η σχέση της με τον Τζιμ είναι απλώς διαφορετική. Είναι πολύ χαρούμενη και νιώθει άνετα», προσθέτει η πηγή. «Είναι τόσο γλυκός και υποστηρικτικός απέναντί της. Κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη», κατέληξε.

Η Άνιστον και ο Κέρτις πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο τον περασμένο Ιούλιο, όταν φωτογραφίες τους έδειχναν ιδιαίτερα κοντά πάνω σε γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με τον Τζέισον Μπέιτμαν, τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα, και την Έιμι Σούμερ. Λίγο αργότερα, πηγές επιβεβαίωσαν τη σχέση στο PEOPLE, με έναν άνθρωπο από το περιβάλλον τους να δηλώνει: «Βγαίνουν χαλαρά και περνούν καλά». Άλλη πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι «έβγαινε εδώ και μερικούς μήνες» εκείνη την περίοδο.

«Τους σύστησε ένας φίλος και ξεκίνησαν ως φίλοι», αποκάλυψε η πηγή, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό «προσγειωμένη, ολοκληρωμένη και πολύ ευτυχισμένη» με τον νέο της σύντροφο. «Η Τζεν είχε διαβάσει το βιβλίο του και γνώριζε τη δουλειά του. Ασχολείται πολύ με την αυτοβελτίωση και το wellness. Βγαίνουν, αλλά παραμένει χαλαρό».

Η Τζένιφερ Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους στο Instagram τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ μερικές εβδομάδες αργότερα ακολούθησε η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.

