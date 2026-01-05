Διονύσης Τσακνής για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Είναι ένα τραύμα που εξακολουθεί να υπάρχει – Σε κάθε συναυλία λέω τραγούδια του

Δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χαμό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ο καλός του φίλος Διονύσης Τσακνής, καθώς, παρά το γεγονός ότι έχουν συμπληρωθεί 6 χρόνια από τον ξαφνικό θάνατό του, ακόμη του λείπει.

Είναι ένα τραύμα που εξακολουθεί να υπάρχει όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει από την ημέρα που πέθανε, τόνισε ο γνωστός τραγουδοποιός, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα.



Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε συναυλία που κάνει λέει κάποια από τα τραγούδια του για να τον τιμήσει.

«Μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της ζωής μου ήταν όταν έφυγε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Και ένα χρόνο πριν έφυγε ένας άλλος αγαπημένος, ο Μάνος Ελευθερίου. Ήταν ένα τραύμα που εξακολουθεί να υπάρχει. Πέρασαν τα χρόνια, είναι λογικό ότι ο καιρός αυτά τα πράγματα τα μαλακώνει, αλλά η απώλεια εξακολουθεί να είναι απώλεια και μάλιστα μεγάλη. Ο Λαυρέντης είχε μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Πάρα πολύ σπουδαία. Πολλά πράγματα από αυτά που έλεγε ή από τη συμπεριφορά που είχε, τα υιοθέτησα εκ των υστέρων. Σε πάρα πολλά πράγματα ο Λαυρέντης είχε επιρροή πάνω μου, χωρίς να το καταλαβαίνει. Μου λείπει πολύ. Υπάρχουν στιγμές που έχω την εντύπωση ότι αν γυρίσω δίπλα μου, θα τον δω. Ειδικά όταν κάνουμε τα αφιερώματα στα τραγούδια του, εκεί τα πράγματα είναι και λίγο δύσκολα. Όπως επίσης δύσκολο είναι και σε μένα κάθε βράδυ όταν, εδώ σε αυτή τη σκηνή που τη μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Κώστα Τουρνά, λέω κάποια τραγούδια του Λαυρέντη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνω συναυλία και δεν θα πω δύο – τρία τραγούδια του Λαυρέντη».

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του την σύζυγό του, Ελένη και την κόρη που απέκτησαν μαζί. Μάλιστα, στον γάμο της κόρης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο Διονύσης Τσακνής συνόδευσε την κόρη του φίλου του στην εκκλησία.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Μενεγάκη: Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Έχω ένα όνειρο» – Η viral φωτογραφία με τη «σύλληψη του Τραμπ»

Critics Choice Awards 2026: Πώς η Τσέλσι Χάντλερ απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα Νταϊάν Κίτον