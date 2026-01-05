Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Έχω ένα όνειρο» – Η viral φωτογραφία με τη «σύλληψη του Τραμπ»

Ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός είναι σφοδρός επικριτής του Τραμπ και το διακηρύσσει με κάθε ευκαιρία, είτε πρόκειται για δημόσια δήλωση σε εκπομπή, είτε σε ομιλία σε κάποια εκδήλωση.

Τον περασμένο Μάιο, ο ηθοποιός – μετά από μια σύντομη περίοδο αποχής – επέστρεψε στην έντονη δημόσια κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιώντας την ομιλία του για την αποδοχή του Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για να επιτεθεί εκ νέου στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μιλώντας κατά την τελετή έναρξης του 78ου φεστιβάλ κινηματογράφου στη Γαλλία, ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι ο επανεκλεγείς αρχηγός των ΗΠΑ αποτελεί παγκόσμια απειλή.

«Στη χώρα μου, αγωνιζόμαστε σαν κόλαση για τη δημοκρατία που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη», είπε. «Αυτό μας επηρεάζει όλους εδώ, επειδή η τέχνη είναι το χωνευτήρι που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, όπως απόψε. Η τέχνη αναζητά την αλήθεια. Η τέχνη αγκαλιάζει την ποικιλομορφία. Γι’ αυτό η τέχνη αποτελεί απειλή».

Καθώς ξέσπασαν χειροκροτήματα στο Grand Lumiére, τον μεγαλύτερο κινηματογράφο των Καννών, ο Ντε Νίρο συνέχισε: «Γι’ αυτό αποτελούμε απειλή για τους αυταρχικούς και τους φασίστες. Ο φιλισταίος πρόεδρος της Αμερικής έχει αυτοδιοριστεί επικεφαλής ενός από τα κορυφαία πολιτιστικά μας ιδρύματα [το Κέντρο Κένεντι]. Έχει μειώσει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη στις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την εκπαίδευση».

Ο Ντε Νίρο στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απροσδόκητη ανακοίνωση του Τραμπ πριν από 10 ημέρες ότι σχεδίαζε να επιβάλει δασμούς 100% σε ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να βάλεις τιμή στη δημιουργικότητα», είπε ο Ντε Νίρο, «αλλά προφανώς μπορείς να της επιβάλεις δασμό. Φυσικά, αυτό είναι απαράδεκτο. Όλες αυτές οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα αμερικανικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Σαν μια ταινία, δεν μπορούμε απλώς να καθόμαστε άπραγοι και να παρακολουθούμε. Πρέπει να δράσουμε, και πρέπει να δράσουμε τώρα».

Ο Ντε Νίρο ολοκλήρωσε τότε την ομιλία του με μια έκκληση προς τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση, «χωρίς βία, αλλά με μεγάλο πάθος και αποφασιστικότητα».

Τώρα, η φωτογραφία με τον διάσημο ηθοποιό να κρατά ένα μπλουζάκι που απεικονίζει τη σύλληψη του Τραμπ με τη λεζάντα «έχω ένα όνειρο» που είναι ο τίτλος της ιστορικής ομιλίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στη Διαδήλωση στην Ουάσινγκτον για την Εργασία και την Ελευθερία στις 28 Αυγούστου 1963, έχει γίνει viral…

