Reuters: Πώς ο Πούτιν επιχειρεί να κερδίσει από την πολιτική της «Άγριας Δύσης» του Τραμπ, παρόλο που έχασε τον σύμμαχο Μαδούρο

Η σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στέρησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν έναν σύμμαχο και θα μπορούσε να αυξήσει την «πετρελαϊκή επιρροή» των ΗΠΑ, αλλά η Μόσχα στοχεύει σε πιθανά κέρδη από τη διαίρεση του κόσμου σε σφαίρες επιρροής από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, γράφει το Reuters, σε ανάλυσή του για τις επιπτώσεις στη Ρωσία της απαγωγής του ηγέτη της Βενεζουέλας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ειδικές Δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο μόλις οκτώ μήνες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε σε μια στρατηγική συνεργασία με τον «αγαπητό φίλο» του, και ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναλάμβαναν προσωρινά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, η οποία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Ορισμένοι Ρώσοι εθνικιστές έχουν επικρίνει την απώλεια ενός συμμάχου και έχουν αντιπαραβάλει την ταχεία επιχείρηση των ΗΠΑ με την αποτυχία της Ρωσίας να αναλάβει τον έλεγχο της Ουκρανίας σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό που η Ρωσία παρουσιάζει ως «πειρατεία» του Τραμπ και «αλλαγή καθεστώτος» στην «αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο ανεκτό για τη Μόσχα, ειδικά αν η Ουάσιγκτον βαλτώσει στη Βενεζουέλα.

«Η Ρωσία έχει χάσει έναν σύμμαχο στη Λατινική Αμερική», δήλωσε μια ανώτερη ρωσική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

«Αλλά αν αυτό είναι ένα παράδειγμα του Δόγματος Μονρόε του Τραμπ στην πράξη, όπως φαίνεται να είναι, τότε η Ρωσία έχει επίσης τη δική της σφαίρα επιρροής».

Η πηγή αναφερόταν στην επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να επαναβεβαιώσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο και να αναβιώσει το Δόγμα Μονρόε του 19ου αιώνα, το οποίο ανακήρυξε την περιοχή ως ζώνη επιρροής της Ουάσινγκτον.

Μια δεύτερη ρωσική πηγή ανέφερε ότι η Μόσχα θεώρησε την επιχείρηση των ΗΠΑ ως σαφή προσπάθεια απόκτησης ελέγχου του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας και παρατήρησε ότι οι περισσότερες δυτικές δυνάμεις δεν την είχαν επικρίνει ανοιχτά.

Οι κίνδυνοι της «Άγριας Δύσης» του Τραμπ

Ο Πούτιν προσπαθεί να διαμορφώσει μια ρωσική σφαίρα επιρροής στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες στην Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και την Ουκρανία, σε μια προσπάθεια στην οποία αντιτίθεται η Ουάσιγκτον από τότε που τελείωσε ο Ψυχρός Πόλεμος.

Ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αν και το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έχει παροτρύνει τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και έχει ζητήσει διάλογο. Το υπουργείο είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Τραμπ ως σύγχρονη πειρατεία στην Καραϊβική. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν περιγράψει την επιχείρηση ως «απαγωγή» από τις ΗΠΑ, αναφέρθηκαν σχόλια του Τραμπ για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν «άρρωστους» γείτονες και αναφέρθηκαν στη σύλληψη του στρατιωτικού ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά στις 3 Ιανουαρίου 1990 από τις ΗΠΑ.

«Το ότι ο Τραμπ απλώς «έκλεψε» τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας δείχνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο – υπάρχει μόνο ο νόμος της βίας – αλλά η Ρωσία το γνωρίζει αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στο Reuters ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Είπε ότι το σύγχρονο Δόγμα Μονρόε – το οποίο ο Τραμπ πρότεινε να ενημερωθεί ως «Δόγμα Ντόνροε» – θα μπορούσε να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους.

«Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά έτοιμες να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας επί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή μήπως απλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τόσο ισχυρές που δεν θα ανεχθούν καμία μεγάλη δύναμη ούτε καν κοντά σε αυτές;»

Ο Αλεξέι Πούσκοφ, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής για την πολιτική πληροφόρησης στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ή Γερουσία της Ρωσίας, θεώρησε την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως άμεση εφαρμογή της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, περιγράφοντάς την ως μια προσπάθεια αναβίωσης της υπεροχής των ΗΠΑ και απόκτησης επιρροής σε περισσότερα αποθέματα πετρελαίου.

Ωστόσο, είπε ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής στον «άγριο ιμπεριαλισμό του 19ου αιώνα και, στην πραγματικότητα, αναβίωσης της έννοιας της Άγριας Δύσης – της Άγριας Δύσης με την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν στο Δυτικό Ημισφαίριο».

«Θα μετατραπεί ο θρίαμβος σε καταστροφή;» ρώτησε.

Οι Ρώσοι εθνικιστές συγκρίνουν τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία

Για τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η εστίαση ενός προέδρου των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο – και ενδεχομένως σε αυτό που είναι κολλημένος – θα φαινόταν κάτι παραπάνω από αποδεκτή, δεδομένης της εστίασης της Ρωσίας στην Ουκρανία και της Κίνας στην Ταϊβάν.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρώσοι εθνικιστές έχουν επικρίνει την απώλεια ενός συμμάχου τόσο σύντομα μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία και έχουν συγκρίνει την ταχύτητα της επιχείρησης των ΗΠΑ με τον πολύ πιο αργό ρυθμό προόδου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας, η Rosneft (ROSN.MM), ανοίγει νέα καρτέλα, τερματίζει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα το 2020 και πωλεί τα περιουσιακά της στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της εκεί σε μια εταιρεία που ανήκει στην κυβέρνηση της Ρωσίας.

Ο φυλακισμένος Ρώσος εθνικιστής Ιγκόρ Γκίρκιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν δείξει στη Βενεζουέλα πώς πρέπει να ενεργεί μια μεγάλη δύναμη όταν αντιμετωπίζει μια πιθανή απειλή και χαρακτήρισε την επιχείρηση των ΗΠΑ ως μέρος μιας προσπάθειας μείωσης των ροών πετρελαίου προς την Κίνα. «Δεχθήκαμε ένα ακόμη πλήγμα στην εικόνα μας – μια άλλη χώρα που βασιζόταν στη βοήθεια της Ρωσίας δεν την έλαβε», είπε ο Γκίρκιν.

«Έχοντας βαλτώσει μέχρι τα αυτιά μας στον αιματηρό βάλτο της Ουκρανίας, είμαστε πρακτικά ανίκανοι για οτιδήποτε άλλο, ειδικά επειδή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τη Βενεζουέλα σε ένα άλλο ημισφαίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Διαβάστε επίσης:

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Η νέα παγκόσμια τάξη και το «ωμό, ιδιοτελές συμφέρον»

32 Κουβανοί νεκροί στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Ήταν φρουροί του Μαδούρο – Εθνικό πένθος στην Κούβα