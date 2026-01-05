Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Η νέα παγκόσμια τάξη και το «ωμό, ιδιοτελές συμφέρον»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν αμήχανοι και διχασμένοι καθώς αφενός επιχειρούν να καλωσορίσουν την απομάκρυνση του αυταρχικού προέδρου της Βενεζουέλας, αλλά ταυτόχρονα εγείρουν θέμα νομιμότητας και διεθνούς δικαίου για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα και θα ελέγξουν τη βιομηχανία πετρελαίου της.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η Ευρώπη προσπάθησε να επικεντρωθεί στην αρχή μιας δημοκρατικής μετάβασης, επισημαίνοντας ότι η ήπειρος δεν είχε αναγνωρίσει τον Μαδούρο ως τον νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας από τότε που οι εκλογές που θεωρήθηκαν ευρέως ως νοθευμένες τον Ιούνιο του 2024.

Ωστόσο, η απόρριψη από τον Τραμπ της βραβευμένης με Νόμπελ ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ήταν αμήχανη. Ο Τραμπ είπε ότι δεν απολάμβανε υποστήριξη ή σεβασμό στη Βενεζουέλα, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες την έχουν αγκαλιάσει ως ηγεσία μιας αντιπολίτευσης που αξίζει την εξουσία.

Διεθνείς νομικοί λένε ότι η απόρριψη της νομιμότητας του Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για την Ουάσινγκτον να υποστηρίξει ότι δεν απολαμβάνει κυρίαρχης ασυλίας ως αρχηγός κράτους στα εγχώρια δικαστήρια των ΗΠΑ, με τον ίδιο τρόπο που επετράπη στον Τζορτζ Μπους να δικάσει τον Μανουέλ Νοριέγκα στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψή του το 1989.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας δικαιολογείται για λόγους αυτοάμυνας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών.

Η καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του Γέιλ, Ούνα Χάθαγουεϊ, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν βλέπει καμία εύλογη δικαιολογία βάσει του χάρτη του ΟΗΕ για τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ. «Εάν η εμπορία ναρκωτικών αποτελεί εύλογη δικαιολογία για την επίθεση σε μια άλλη χώρα, τότε μπορεί να προβληθεί μια ολόκληρη σειρά πιθανών επιχειρημάτων που ουσιαστικά σημαίνουν ότι η αυτοάμυνα δεν αποτελεί πλέον πραγματική εξαίρεση. Είναι ο νέος κανόνας».

«Η ιδέα ότι επειδή τα ναρκωτικά προέρχονται από μια χώρα δικαιολογεί μια εισβολή και μια αλλαγή διοίκησης σε αυτήν τη χώρα καταργεί κάθε είδους περιορισμούς στη χρήση βίας», είπε. Η ενέργεια των ΗΠΑ ήταν μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου που δεν είχε ξανασυμβεί, είπε.

Σε ένδειξη δυσφορίας της Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, μιας από τις 10 μη μόνιμες χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσπάθησε να κλείσει τη συζήτηση για τις μεθόδους του Τραμπ. «Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Οι στενότεροι ιδεολογικοί σύμμαχοι του Τραμπ στην Ευρώπη, όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, θεώρησαν την επιχείρηση των ΗΠΑ νόμιμη, χαρακτηρίζοντάς την ως «αμυντική επέμβαση».

Η κριτική από άλλους πιθανώς καταπνίγηκε από φόβο μήπως προκληθεί η δυσαρέσκεια του Τραμπ, όταν η υποστήριξή του προς την Ουκρανία εξακολουθεί να θεωρείται ζωτικής σημασίας. Η επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε: «Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Μαδούρο στερείται νομιμότητας και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο χάρτης του ΟΗΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητούμε αυτοσυγκράτηση».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικεντρώθηκε επίσης στο τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. «Στέκουμε αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επίσης διατύπωσε μια αμήχανη απάντηση. «Η νομική αξιολόγηση της αμερικανικής παρέμβασης είναι περίπλοκη και απαιτεί προσεκτική εξέταση», είπε.

Η Γαλλία ήταν επίσης επιφυλακτική. Χωρίς να αναφέρει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι το τέλος της «δικτατορίας του Μαδούρο» ήταν κάτι για το οποίο ο λαός της Βενεζουέλας μπορούσε «μόνο να χαρεί» και ζήτησε μια «ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση» με επικεφαλής τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Σε μια πράξη αλληλεγγύης, μίλησε επίσης στη Ματσάδο.

Ο πιο σαφής επικριτής ήταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος δήλωσε ότι η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο «παραβιάζει την αρχή της μη χρήσης βίας που στηρίζει το διεθνές δίκαιο».

«Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία διαρκής πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί από έξω και ότι μόνο οι κυρίαρχοι λαοί αποφασίζουν για το μέλλον τους», είπε.

«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις αυτής της αρχής από έθνη που έχουν αναλάβει την κύρια ευθύνη ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα έχουν σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια, χωρίς να λυπηθούν κανέναν».

Ο Κιρ Στάμερ ανέφερε τη σημασία του διεθνούς δικαίου, αλλά ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συζήτησε πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση.

Όσοι υποστηρίζουν το διεθνές δίκαιο μπορεί τώρα να βρεθούν να επικαλούνται μια ανύπαρκτη παγκόσμια τάξη στην οποία η Βενεζουέλα είναι το πιο πρόσφατο θύμα.

Οι ενέργειες του Τραμπ εδραιώνουν ένα νέο σύστημα στο οποίο κυριαρχεί το ωμό και ιδιοτελές συμφέρον δύο ή τριών «μεγάλων δυνάμεων». Σε αυτήν την παγκόσμια τάξη, η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θα αποφασίσουν με βάση το ότι η δύναμη είναι ο σωστός δρόμος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απείλησε ρητά το Σάββατο ότι η Κούβα είναι η επόμενη. «Η Κούβα είναι μια καταστροφή, που διοικείται από ανίκανους και γερασμένους άνδρες», είπε. «Αν ήμουν στη θέση τους, θα ανησυχούσα λίγο».

Οι υποστηρικτές της πολυμέρειας και των διεθνών δικαστηρίων ίσως χρειαστεί επίσης να αναλογιστούν τις δικές τους αποτυχίες.

Ο Nizar El Fakih, ανώτερος συνεργάτης στο Ατλαντικό Συμβούλιο, δήλωσε: «Η πολυμέρεια δεν απέφερε ούτε μία αποτελεσματική διαδικασία διαπραγμάτευσης που οδήγησε σε μια ομαλή, ειρηνική και διαπραγματευμένη μετάβαση, παρά τις πολυετείς εκκλήσεις εκατομμυρίων Βενεζουελάνων που ψήφισαν, διαμαρτυρήθηκαν και εξάντλησαν κάθε διαθέσιμο πολιτικό μηχανισμό με τεράστιο προσωπικό κόστος.

«Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, με μια έρευνα ανοιχτή από το 2021, δεν έχει ακόμη εκδώσει ούτε ένα κατηγορητήριο, παρά την εκτεταμένη τεκμηρίωση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από την αποστολή διερεύνησης γεγονότων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βενεζουέλα, το Human Rights Watch, τη Διεθνή Αμνηστία και εκατοντάδες θύματα».

