Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιθυμεί να αντικαταστήσει τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της χώρας, Βασίλ Μάλιουκ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανασχηματισμού που οδήγησε επίσης στην αντικατάσταση του αρχηγού του προεδρικού επιτελείου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο X ότι ζήτησε από τον Μάλιουκ να επικεντρωθεί περισσότερο στις πολεμικές επιχειρήσεις, προσθέτοντας:

«Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες ασύμμετρες ουκρανικές επιχειρήσεις εναντίον του κατακτητή και του ρωσικού κράτους, και πιο σταθερά αποτελέσματα στην εξάλειψη του εχθρού».

«Είχα μια συνάντηση με τον Βασίλ Μαλιούκ. Τον ευχαρίστησα για την υπηρεσία του στον πόλεμο και του πρότεινα να επικεντρωθεί ειδικά σε αυτόν τον τομέα εργασίας. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ασύμμετρες επιχειρήσεις της Ουκρανίας εναντίον του κατακτητή και του ρωσικού κράτους, και να επιτευχθούν πιο σταθερά αποτελέσματα στην εξάλειψη του εχθρού. Αυτός είναι ο τομέας στον οποίο ο Βασίλ είναι πιο ισχυρός, και αυτό ακριβώς θα συνεχίσει να κάνει στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Αναθέτω στον Vasyl Maliuk να καταστήσει τις ασύμμετρες επιχειρήσεις μας τις ισχυρότερες στον κόσμο. Οι απαραίτητοι πόροι και η πολιτική υποστήριξη είναι διαθέσιμοι. Μαζί, συζητήσαμε επίσης πιθανούς υποψηφίους για το αξίωμα του νέου επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Δόξα στην Ουκρανία!»

I had a meeting with Vasyl Maliuk. I thanked him for his combat service and proposed that he focus on this line of work specifically. There must be more Ukrainian asymmetric operations against the occupier and the Russian state, and more solid results in eliminating the enemy.… pic.twitter.com/vMge3mW7T9 January 5, 2026

Ο Μάλιουκ ανέλαβε την SBU το 2023 και κατά τη διάρκεια της θητείας του, η υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από σημαντικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων στη Γέφυρα της Κριμαίας και σε ρωσικές βάσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε σύμβουλο του για την οικονομική ανάπτυξη την πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά