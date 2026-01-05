Ελβετία: Τα πρόσωπα της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Οργή για τους ιδιοκτήτες του μπαρ – «Γιατί είναι ελεύθεροι;»

Αυξάνονται σήμερα οι πιέσεις να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ του ελβετικού προορισμού για σκι Κραν Μοντανά από την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν έφηβοι.

Το αλπικό χωριό, που βρίσκεται στο καντόνι του Βαλέ, κατακλύστηκε χθες από συλλυπητήρια μηνύματα προερχόμενα από ηγέτες και προσωπικότητες — από τον πάπα Λέοντα μέχρι τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε ραγδαία κατά τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πιθανόν να προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά από τα οποία άρπαξε φωτιά το ταβάνι στο υπόγειο του μπαρ.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Στη «μαύρη» λίστα με τα θύματα διακρίνονται δεκάδες φωτογραφίες ανήλικων, των νεαρών παιδιών που πέθαναν όταν ξέσπασε η φωτιά στο διάσημο μπαρ της Ελβετίας. Το μικρότερο, σε ηλικία, θύμα είναι μόλις 14 χρόνων, ο μεγαλύτερος 39.

Ανάμεσα στους νεκρούς της τραγωδίας είναι και η 15χρονη Ελληνοελβετίδα Αλίκη Καλέργη.

Δύο ακόμη κορίτσια με ελληνικές ρίζες χάθηκαν στη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ του Κραν Μοντανά. Πρόκειται για μία 14χρονη και μία 15χρονη που διαθέτουν ελληνική καταγωγή και τα μικρά τους ονόματα είναι Αλίσια και Νταϊάνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, τα θύματα της τραγωδίας είναι:

11 Ελβετίδες, ηλικίας από 14 έως 24 χρόνων,

10 Ελβετοί, ηλικίας από 16 έως 31 χρόνων,

4 γυναίκες γαλλικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία ανήλικη με τριπλή υπηκοότητα,

5 Γάλλοι άνδρες, ηλικίας από 14 έως 39 χρόνων,

2 Ιταλίδες 15 και 16 χρόνων,

3 Ιταλοί 16 χρόνων, καθώς και ένας 16χρονος με υπηκοότητα Ιταλίας και ΗΑΕ,

1 17χρονη Βελγίδα,

1 22χρονη Πορτογαλέζα,

1 18χρονος Ρουμάνος

1 18χρονος Τούρκος

Ποινική έρευνα

Οι αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Χθες Κυριακή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι παρούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν τη σύλληψή τους και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος δαφυγής τους στο εξωτερικό.

Σήμερα το πρωί η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι κλιμακώνεται η οργή σχετικά με την υπόθεση.

“Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;”, διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα που φιλοξενεί φωτογραφία με πολίτες που θρηνούν και δημοσιογράφους συγκεντρωμένους μπροστά από το μπαρ “Le Constellation”, όπου βρίσκεται ένα βουνό από λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι “στην πολιτισμένη Ελβετία θα πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της φυλακής για αρκετούς ανθρώπους”.

Ο Σαλβίνι είπε ότι δεν υπήρξε μέριμνα για την ασφάλεια του υπογείου του μπαρ και αμφισβήτησε τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και το αν υπήρξαν αρκετοί έλεγχοι.

Σιωπηλή πομπή

Η Αΐκα Σαζπάζ, κάτοικος της περιοχής η οποία συμμετείχε σε μια σιωπηλή πομπή στη μνήμη των θυμάτων σε όλη την πόλη χθες Κυριακή, δήλωσε ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το καλό των επόμενων γενεών.

“Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. Και η έρευνα θα πρέπει να είναι ενδελεχής, γιατί είναι τόσο απίστευτο”, έκρινε.

Μια άλλη ελβετική εφημερίδα, η Tages-Anzeiger, έγραψε ότι θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους για τα όρια ηλικίας στα μπαρ, για το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο υπόγειο και για τον κανονισμό που αφορά τα αποκαλούμενα “κεριά συντριβάνια” και τη χρήση τους.

Ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι, δήλωσε στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές μέσα σε μια δεκαετία και ότι τα πάντα λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οι αρχές του Βαλέ ανακοίνωσαν ότι οι ερευνητές ελέγχουν αν το μπαρ είχε περάσει από την ετήσια επιθεώρηση κτιρίου, αλλά η πόλη δεν είχε εκφράσει στο καντόνι ανησυχίες ή προβλήματα που αφορούσαν στην ασφάλεια του χώρου.

