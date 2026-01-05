Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

Την ώρα που οι αγρότες είναι στα μπλόκα στην Ελλάδα, ο κλάδος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ετοιμάζεται για μαζικές κινητοποιήσεις λόγω της συμφωνίας Mercosur που… έρχεται αυτή την εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μία συμφωνία που θα πλήξει τον αγροτικό τομέα σκληρά, όπως τονίζουν οι αγρότες, καθώς η ΕΕ στην προσπάθεια να κάνει πιο εύκολο το εμπόριο με τη Λατινική Αμερική, ζημιώνει ανεπανόρθωτα τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Τι είναι η συμφωνία Mercosur και τι προβλέπει

Η συμφωνία Mercosur είναι μια εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur, δηλαδή της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και στόχος της συμφωνίας είναι η διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή κατάργηση δασμών σε μεγάλο μέρος των προϊόντων που διακινούνται μεταξύ ΕΕ και των χωρών αυτών. Ουσιαστικά διευκολύνει την πρόσβαση ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων στις αγορές της Νότιας Αμερικής, ενώ αυξάνει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη, όπως βοδινό κρέας, πουλερικά, ζάχαρη και σόγια, σε βάρος ωστόσο των ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Να σημειωθεί πως το 2024 οι χώρες της Mercosur εξήγαγαν γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας 23,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ να ανέλθει σε 20,1 δισεκατομμύρια ευρώ (23,6 δισεκατομμύρια δολάρια). Με τη συμφωνία η Λατινική Αμερική θα επωφεληθεί περισσότερο και ο ευρωπαϊκός κλάδος θα ζημειωθεί περαιτέρω.

Οι αγρότες στα αιτήματά τους προς τη κυβέρνηση, συμπεριλαμβάνουν την απαίτηση να μην υπογραφεί η συμφωνία από την Ελλάδα, ενώ Γαλλία και Ιταλία διαφώνησαν… προκαταβολικά τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα η Φον ντερ Λάιεν να ακυρώνει τη συνάντηση για τις υπογραφές και να την μεταφέρει γι αυτή την εβδομάδα χωρίς να είναι βέβαιο πως θα καταφέρει να αποσπάσει την υπογραφή και των 27.

Οι αντιδράσεις των αγροτών

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από αγρότες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγροτικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι τα φθηνότερα αγροτικά προϊόντα από τις χώρες της Mercosur, που συχνά παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα, θα δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν ότι οι αυξημένες εισαγωγές κρέατος θα πιέσουν τις τιμές προς τα κάτω, απειλώντας το εισόδημά τους. Παράλληλα, υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια τροφίμων.

Οι κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες, ωστόσο το μέλλον της παραμένει αβέβαιο, καθώς απαιτείται η έγκριση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, που την ίδια στιγμή δέχονται έντονες πιέσεις από τους αγρότες που απειλούν με απεργίες διαρκείας και μαζικές κινητοποιήσεις όπως οι… προειδοποιητικές στις 18 Δεκεμβρίου που σημαδεύτηκαν από επεισόδια έξω από τις Βρυξέλλες.

Διαβάστε επίσης:

Έξαλλος ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας με όσα λέει ο Τραμπ: «Ως εδώ!» – «Στα κάγκελα» και η Δανία

Ο Τραμπ ετοιμάζει νέες επεμβάσεις: Οι πέντε χώρες που έχει βάλει στο μάτι

Ο Τραμπ ως «πρόεδρος» Μαδούρο θα κάνει «mucho grande again» τη Βενεζουέλα – Το απίστευτο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης