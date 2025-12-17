Ιταλία-Γαλλία: «Πρόωρη» η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Nα αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των αγροτών μας»

Η Ιταλία και η Γαλλία δήλωσαν σήμερα, Τετάρτη 17/12, ότι δεν είναι έτοιμες να στηρίξουν την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εμπορικού μπλοκ της Νότιας Αμερικής Mercosur, βάζοντας «φρένο» στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμενόταν να μεταβεί στη Βραζιλία στο τέλος αυτής της εβδομάδας για να υπογράψει τη συμφωνία, η οποία είχε επιτευχθεί πριν από έναν χρόνο, έπειτα από 25ετείς διαπραγματεύσεις με το μπλοκ που περιλαμβάνει Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Η Γερμανία, η Ισπανία και οι σκανδιναβικές χώρες λένε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει τις εξαγωγές που έχουν πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ και θα μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, παρέχοντας πρόσβαση σε ορυκτά.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, συντάχθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας καθυστέρηση στην έγκριση της συμφωνίας, στην οποία αντιτίθενται επίσης η Πολωνία και η Ουγγαρία.

«Η ιταλική κυβέρνηση ήταν πάντοτε σαφής λέγοντας ότι η συμφωνία πρέπει να είναι επωφελής για όλους τους τομείς και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των αγροτών μας», δήλωσε η Μελόνι.

Η ίδια, είπε στους βουλευτές ότι θα ήταν «πρόωρο» να υπογραφεί η συμφωνία πριν οριστικοποιηθούν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των αγροτών, προσθέτοντας ότι η συμφωνία χρειάζεται επαρκείς εγγυήσεις αμοιβαιότητας για τον αγροτικό τομέα.

Παρίσι και Ρώμη ζητούν αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας

Η Γαλλία ζητά επίσης αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων «ρητρών» που θα απαιτούν τα προϊόντα της Mercosur να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τη χρήση φυτοφαρμάκων, την ευημερία των ζώων και τους αυστηρότερους ελέγχους ασφάλειας τροφίμων.

«Κανείς δεν θα καταλάβαινε αν λαχανικά, βοδινό κρέας και κοτόπουλο που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία με προϊόντα απαγορευμένα στη Γαλλία έφταναν στο έδαφός μας», δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μοντ Μπρεζεόν. Υποστηρικτές της συμφωνίας λένε ότι αυτή δεν θα παρακάμπτει τους υφιστάμενους κανονισμούς της ΕΕ για τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Σημειώνεται ότι ήδη οι ευρωβουλευτές στήριξαν την αυστηροποίηση ελέγχων στις εισαγωγές κάποιων αγροτικών προϊόντων.

Το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι δήλωσε ότι οι έλεγχοι αυτοί εξακολουθούν να μην είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ιταλία σκοπεύει να μπλοκάρει ή να αντιταχθεί στη συμφωνία στο σύνολό της … Είμαι πολύ βέβαιη ότι, με την έναρξη του επόμενου έτους, όλες αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να εκπληρωθούν», είπε η Μελόνι.

Να μην υπογράψει απειλεί ο πρόεδρος της Βραζιλίας

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αντέδρασε στις αντιστάσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, απειλώντας να μην υπογράψει τη συμφωνία όσο είναι πρόεδρος.

«Τους έχω ήδη πει, αν δεν το κάνουμε τώρα, η Βραζιλία δεν θα έχει συμφωνία όσο είμαι πρόεδρος», είπε ο Λούλα σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη. «Αν πουν όχι τώρα, θα είμαστε σκληροί μαζί τους από εδώ και πέρα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το μπλοκ της Mercosur διαπραγματεύεται ήδη συμφωνίες με άλλα κράτη, όπως η Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία και ο Καναδάς.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Γαλλία, με επίκεντρο την επικείμενη υπογραφή εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ και του εμπορικού μπλοκ της Νότιας Αμερικής Mercosur.

Με μπλόκα σε αυτοκινητοδρόμους οι αγρότες της Γαλλίας, όπως και άλλων χωρών, αντιδρούν στη συμφωνία, ζητώντας να απορριφθεί ή έστω να τροποποιηθεί σημαντικά.

Η συνομοσπονδία ενώσεων αγροτών FNSEA, η μεγαλύτερη αγροτική ένωση της Γαλλίας, κάλεσε σε νέες διαμαρτυρίες την Πέμπτη, με τους αγρότες να σχεδιάζουν πορεία με τα τρακτέρ τους προς τις Βρυξέλλες.

«Θα παραμείνουμε στους δρόμους μέχρι τα Χριστούγεννα», αν χρειαστεί, δήλωσε ομάδα αγροτών στο ICI France.

