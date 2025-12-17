search
ΚΟΣΜΟΣ

17.12.2025 19:59

Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους να δείξουν στη Ρωσία ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη»

17.12.2025 19:59
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της αυριανής κρίσιμης σημασίας συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα συζητηθούν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να εξακολουθήσουν να στηρίζουν το Κίεβο και να δείξουν στη Ρωσία ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη».

«Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων – το αποτέλεσμα για την Ευρώπη – πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η Ρωσία να νιώσει ότι η επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο τη νέα χρόνια θα είναι άσκοπη, επειδή η Ουκρανία θα έχει υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία.

«Η Μόσχα προετοιμάζεται για άλλο ένα έτος πολέμου»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι οι στόχοι της Μόσχας στη χώρα «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να διεξάγει ένα νέο «έτος πολέμου» στην Ουκρανία το 2026.

«Σήμερα, ακούσαμε ένα νέο μήνυμα από τη Μόσχα ότι ετοιμάζονται την επόμενη χρονιά για άλλο ένα έτος πολέμου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

