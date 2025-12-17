search
Πούτιν: «Υστερία και ψέμα» οι ευρωπαϊκές αναφορές για πόλεμο – Αποκάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες «γουρουνάκια»

putin 66- new

«Υστερία» και «ψέμα» χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές αναφορές ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για μεγάλο πόλεμο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στην ετήσια διευρυμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας διεμήνυσε ότι εάν η Ουκρανία και η Δύση εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τότε η Ρωσία θα καταλάβει τα εδάφη που διεκδικεί στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα. «Η Ρωσία θα απελευθερώσει τη γη της με στρατιωτικά μέσα αν η Ουκρανία και τα αφεντικά της αποφύγουν τον διάλογο» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Χαιρετίζουμε την πρόοδο στον διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες». 

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ «εσκεμμένα οδήγησε την κατάσταση προς μια ένοπλη σύγκρουση», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον πίστευε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποδυναμωθεί ή ακόμα και να καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους ότι συμμετείχαν στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. «Τα μικρά γουρουνάκια της Ευρώπης συμμετείχαν αμέσως στο έργο της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης, ελπίζοντας να επωφεληθούν από την κατάρρευση της χώρας μας», είπε.

Τα σκληρά σχόλια του Πούτιν ήρθαν καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι προηγούμενες συνομιλίες με την Ουκρανία στο Βερολίνο είχαν επιλύσει περίπου το 90% των πιο δύσκολων ζητημάτων. Αλλά παραμένουν σημαντικές αμφιβολίες για το αν ο Ρώσος ηγέτης είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί στις γενικευμένες απαιτήσεις του.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει τα υπόλοιπα τμήματα της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο – ένα αίτημα που ο Λευκός Οίκος κατά καιρούς φαίνεται να υποστηρίζει, αλλά το οποίο η Ουκρανία έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Η Μόσχα έχει επίσης πιέσει για αυστηρούς περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας, απαγόρευση των δυτικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος και τερματισμό της δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης.

Ο Ρώσος ηγέτης αρνήθηκε επίσης την Τετάρτη ότι η Μόσχα σχεδίαζε να εισβάλει σε έδαφος του ΝΑΤΟ, ισχυριζόμενος αντ’ αυτού ότι η συμμαχία είχε αρχίσει να προετοιμάζεται για μια πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, με ορίζοντα το 2030.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι το βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μάχης μέχρι το τέλος του έτους. Σημείωσε ακόμη την επιτυχημένη δοκιμή των πυραυλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, δηλώνοντας ότι αυτά τα συστήματα «υπάρχουν ήδη» και θα συνεχίσουν να βελτιώνονται.

«Ο ρωσικός στρατός έχει κερδίσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να έχουν απελευθερώσει περισσότερους από 300 οικισμούς φέτος» υποστήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συντρίβουν τον εχθρό, συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων μονάδων του που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα».

«Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας θα διατηρήσουν τον πρωταρχικό τους ρόλο στην αποτροπή ενός επιτιθέμενου και στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στον κόσμο» πρόσθεσε. 

Μπελούσοφ: Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν τη στρατηγική πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και διεξάγουν επίθεση σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις, υποστήριξε από πλευράς του ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Μπελούσοφ.

Μάλιστα, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του ΝΑΤΟ καταδεικνύει ότι η συμμαχία ετοιμάζεται να συγκρουστεί με τη Ρωσία.

Υποστήριξε ότι ο αριθμός των απελευθερωμένων οικισμών και των τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους το 2025 ξεπερνά κατά περίπου 1/3 τα αντίστοιχα στοιχεία του 2024.

Η απειλή εισβολής στις περιοχές Μπέλγκοροντ, Κουρσκ και Μπριάνσκ έχει μειωθεί με τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» στις ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές, δήλωσε ο Μπελούσοφ.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να πάρουν τον έλεγχο της βορειοανατολικής ουκρανικής πόλης Κουπιάνσκ, η οποία είχε πληθυσμό περίπου 26.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Ουκρανία δήλωσε ότι είχε καταλάβει το 90% της πόλης, που βρίσκεται στην περιοχή του Χαρκόβου, την οποία η Ρωσία δήλωσε ότι είχε καταλάβει τον Νοέμβριο, αφού προηγουμένως είχε χάσει τον έλεγχό της στην αντεπίθεση της Ουκρανίας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Μπελούσοφ χαρακτήρισε τη διατήρηση και την αύξηση της τρέχουσας δυναμικής της επίθεσης ως βασικό καθήκον για το επόμενο έτος.

