«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» επιμένει Γ.Γ. του ΝΑΤΟ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε την Πέμπτη τους συμμάχους να εντείνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες για να αποτρέψουν έναν πόλεμο που θα διεξάγει η Ρωσία, ο οποίος θα μπορούσε να είναι «της κλίμακας του πολέμου που υπέμειναν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας».

Σε ομιλία του στο Βερολίνο, ο Ρούτε δήλωσε ότι πάρα πολλοί σύμμαχοι της στρατιωτικής συμμαχίας δεν αισθάνονται τον επείγοντα χαρακτήρα της απειλής της Ρωσίας στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αυξήσουν γρήγορα τις αμυντικές δαπάνες και την παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο της κλίμακας που είδαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι σιωπηλά εφησυχασμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται την επείγουσα ανάγκη. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», είπε ο Ρούτε.

«Η σύγκρουση είναι στην πόρτα μας. Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, είπε ο Ρούτε.

