search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 15:17

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» επιμένει Γ.Γ. του ΝΑΤΟ

11.12.2025 15:17
RUTTE

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε την Πέμπτη τους συμμάχους να εντείνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες για να αποτρέψουν έναν πόλεμο που θα διεξάγει η Ρωσία, ο οποίος θα μπορούσε να είναι «της κλίμακας του πολέμου που υπέμειναν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας».

Σε ομιλία του στο Βερολίνο, ο Ρούτε δήλωσε ότι πάρα πολλοί σύμμαχοι της στρατιωτικής συμμαχίας δεν αισθάνονται τον επείγοντα χαρακτήρα της απειλής της Ρωσίας στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αυξήσουν γρήγορα τις αμυντικές δαπάνες και την παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο της κλίμακας που είδαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι σιωπηλά εφησυχασμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται την επείγουσα ανάγκη. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», είπε ο Ρούτε.

«Η σύγκρουση είναι στην πόρτα μας. Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, είπε ο Ρούτε.

Διαβάστε επίσης:

WSJ: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και το αντάλλαγμα σε αμερικανικές επενδύσεις, ρωσική ενέργεια και παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Έπεσε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις

Η «κινηματογραφική απόδραση» της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα για το Νόμπελ Ειρήνης – Βάρκες, τζετ, αμερικανικά αεροσκάφη και ο ρόλος Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Screenshot-2025-12-09-at-11-53-38-AM
ΚΟΣΜΟΣ

«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

texniti-noimosini-new
ΥΓΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις εφήβους ζητάει ψυχολογική υποστήριξη από chatbots με AI- Δίνουν επικίνδυνες οδηγίες στα παιδιά προειδοποιούν οι ειδικοί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:58
Screenshot-2025-12-09-at-11-53-38-AM
ΚΟΣΜΟΣ

«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

1 / 3