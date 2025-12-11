Η «κινηματογραφική απόδραση» της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα για το Νόμπελ Ειρήνης – Βάρκες, τζετ, αμερικανικά αεροσκάφη και ο ρόλος Τραμπ

Φορώντας περούκα και μεταμφιεσμένη, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο άρχισε το μακρύ ταξίδι της διαφυγής της από τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Δευτέρας.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα προσπαθούσε να φτάσει στη Νορβηγία έως την Τετάρτη, εγκαίρως για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης που κέρδισε αμφισβητώντας τον Νικολά Μαδούρο.

Βάρκες, στρατιωτικά σημεία ελέγου και «δίκτυο» βοήθειας

Πρώτα έπρεπε να φτάσει από τα προάστια του Καράκας, όπου κρυβόταν για έναν χρόνο, σε ένα παράκτιο ψαροχώρι, όπου την περίμενε μια βάρκα.

Στη διάρκεια δέκα εξαντλητικών ωρών, η Ματσάδο και δύο άτομα που τη βοηθούσαν πέρασαν από δέκα στρατιωτικά σημεία ελέγχου, αποφεύγοντας κάθε φορά τη σύλληψη, προτού φτάσουν στα παράλια τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με άτομο κοντά στην επιχείρηση, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Ξεκουράστηκε για λίγες ώρες, είπε το ίδιο άτομο, πριν από το επόμενο σκέλος του ταξιδιού της: μια επικίνδυνη διαδρομή μέσα στην Καραϊβική προς το Κουρασάο. Η Ματσάδο και οι δύο συνοδοί της ξεκίνησαν στις 5 το πρωί με μια τυπική ξύλινη ψαρόβαρκα, με δυνατούς ανέμους και ταραγμένη θάλασσα να τους καθυστερούν.

Είχε σχεδόν ολοκληρώσει μια διαφυγή που προετοιμαζόταν εδώ και περίπου δύο μήνες και πραγματοποιήθηκε από ένα βενεζουελιάνικο δίκτυο που έχει βοηθήσει άλλους ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα.

Η ομάδα προειδοποίησε τον αμερικανικό στρατό πριν βγει στη θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί αεροπορική επίθεση, όπως αυτές που έπληξαν περισσότερα από 20 παρόμοια σκάφη τους τελευταίους τρεις μήνες, σκοτώνοντας πάνω από 80 ανθρώπους.

Πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ γνώριζε για την επιχείρηση, αλλά η έκταση της εμπλοκής της ήταν ασαφής.

Περίπου την ίδια ώρα που η βάρκα διέσχιζε τα νερά της Καραϊβικής, ένα ζεύγος αμερικανικών F-18 μπήκε στον Κόλπο της Βενεζουέλας και για περίπου 40 λεπτά πετούσε σε στενούς κύκλους κοντά στη διαδρομή που οδηγεί από την ακτή στο Κουρασάο.

Η Ματσάδο έφτασε στο Κουρασάο γύρω στις 3 μ.μ. της Τρίτης. Την υποδέχτηκε ένας ιδιώτης σε επιχειρήσεις εξαγωγής, ο οποίος είχε εξασφαλιστεί από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Εξουθενωμένη, έμεινε εκεί το βράδυ σε ξενοδοχείο.

Καθώς ανέτειλε ο ήλιος στο Κουρασάο και οι καλεσμένοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο Όσλο, ένα τζετ που παρείχε υποστηρικτής της από το Μαϊάμι απογειώθηκε από το νησί με προορισμό την πρωτεύουσα της Νορβηγίας.

Πριν επιβιβαστεί, η Ματσάδο ηχογράφησε ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα ευχαριστώντας «τόσους πολλούς… [που] ρίσκαραν τη ζωή τους» για να μπορέσει να φύγει από τη Βενεζουέλα.

Προσγειώθηκε στο Όσλο το βράδυ της Τετάρτης.

Η άγνοια του Ινστιτούτου Νόμπελ και ο ακραίος κίνδυνος

Η διαφυγή της τηρήθηκε τόσο απόρρητη ώστε το Ινστιτούτο Νόμπελ ενημέρωσε τα νορβηγικά μέσα πως δεν γνώριζε πού βρισκόταν, καθώς άρχιζε η τελετή απονομής στο Όσλο. Ο Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, πρόεδρος της νορβηγικής επιτροπής Νόμπελ, είπε στην τελετή ότι είχε περάσει «ένα ταξίδι σε κατάσταση ακραίου κινδύνου».

Η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της. «Θα επιστρέψει πολύ σύντομα στη Βενεζουέλα», είπε στο ακροατήριο, στο οποίο βρίσκονταν Αμερικανοί βουλευτές, διεθνείς υποστηρικτές και ξένοι ηγέτες.

Φτάνοντας στο Όσλο, η Ματσάδο στάθηκε στο μπαλκόνι του κεντρικού Grand Hotel της πόλης και χαιρέτησε υποστηρικτές. Φώναζαν «valiente» — που σημαίνει γενναία στα ισπανικά — και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο της Βενεζουέλας.

Τώρα η Ματσάδο σχεδιάζει να ξεκουραστεί και στη συνέχεια σκοπεύει να περιοδεύσει σε ευρωπαϊκές χώρες για να ενισχύσει τις θέσεις της για τη Βενεζουέλα, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι θα επισκεφθεί και την Ουάσινγκτον.

Αντιμέτωπη με τη δίωξη

Εν τω μεταξύ στο Καράκας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατηγόρησε τη Ματσάδο και την αντιπολίτευση ότι εργάζονται για να προωθήσουν τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των ΗΠΑ, ώστε να λεηλατήσουν τον τεράστιο πετρελαϊκό και μεταλλευτικό πλούτο της Βενεζουέλας. «Το σόου απέτυχε. Η κυρία δεν εμφανίστηκε», είπε. «Αυτοί οι ακραίοι, φασίστες υποτακτικοί που ζητούν αποκλεισμούς, εισβολές και βομβαρδισμούς κατά της Βενεζουέλας θα ηττηθούν ξανά, όπως κατέρρευσε και το φτηνό σόου τους στη Νορβηγία».

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Ταρέκ Γουίλιαμ Σαάμπ, έχει δηλώσει ότι η Ματσάδο θα θεωρείται φυγάς αν ταξιδέψει στη Νορβηγία.

Ακτιβιστές της αντιπολίτευσης είπαν ότι η απουσία της Ματσάδο από τη Βενεζουέλα θα δώσει ώθηση στην υπόθεσή τους, επιτρέποντάς της να πιέσει πιο αποτελεσματικά ξένες κυβερνήσεις απ’ ό,τι μπορούσε μέσα από μια απομακρυσμένη διαδικτυακή σύνδεση, και να ζητήσει περισσότερη οικονομική και πολιτική πίεση στον Μαδούρο.

Η Ματσάδο έχει εκφραστεί υπέρ της στρατιωτικής ενίσχυσης του Τραμπ στην περιοχή και υποστήριξε ότι μια αξιόπιστη απειλή χρήσης βίας είναι αναγκαία για να εκτοπιστεί ο Μαδούρο από την εξουσία.

«Ο Μαδούρο άρχισε αυτόν τον πόλεμο, και ο Πρόεδρος Τραμπ τον τελειώνει», είπε τον Νοέμβριο.

Η Ματσάδο έχει δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα, όπου μπορεί να αντιμετωπίσει σύλληψη και δίωξη.

Έχει πραγματοποιήσει κρυφά ταξίδια εκτός Βενεζουέλας και στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας παρόμοιες μυστικές μεθόδους σε ταξίδια στην Κολομβία για να συναντήσει τον Ιβάν Ντούκε, τότε πρόεδρο της Κολομβίας και πολιτικό της σύμμαχο.

Επίσης είχε επιστρέψει στη Βενεζουέλα σε εκείνα τα μυστικά ταξίδια.

