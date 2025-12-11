search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

11.12.2025 11:01

Το λαθρεμπόριο ζώντων ζώων έφθασε σε νέα επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με την Interpol

11.12.2025 11:01
Το λαθρεμπόριο ζώντων ζώων έφθασε το 2025 σε αριθμούς ρεκόρ, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός αστυνομικού συντονισμού Ιντερπόλ, έπειτα από μια επιχείρηση η οποία επέτρεψε να κατασχεθούν σχεδόν 30.000 ζώα και να ταυτοποιηθούν 1.100 ύποπτοι.

Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, κατασχέθηκαν 6.160 πουλιά, 2.040 χελώνες, 1.150 ερπετά, 208 πρωτεύοντα θηλαστικά, 46 παγκολίνοι και 10 μεγάλα θηλαστικά, καθώς και 19.415 άλλα άγρια ζώα, ένα εμπόριο που βρίσκεται σε αύξηση, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της ζήτησης για εξωτικά ζώα συντροφιάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιντερπόλ, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λυών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της τάξης 134 χωρών.

Στο Κατάρ, οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο που προσπαθούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πουλήσει ένα απειλούμενο με εξαφάνιση πρωτεύον θηλαστικό έναντι 14.000 δολαρίων.

Από την πλευρά τους, οι βραζιλιανές αρχές ταυτοποίησαν 145 υπόπτους και έσωσαν περισσότερα από 200 άγρια ζώα, διαλύοντας κυρίως ένα δίκτυο λαθρεμπορίου χρυσοκέφαλων πιθήκων.

Τα δίκτυα αυτά «συνδέονται όλο και περισσότερο με όλους τους τομείς της εγκληματικότητας, από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέχρι την εκμετάλλευση ανθρώπων», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Interpol Βαλντέσι Ουρκίζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Καθώς αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες συνδέονται όλο και περισσότερο με τα κρυπτονομίσματα, η διασυνοριακή συνεργασία και η κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ των δυνάμεων της τάξης και των χρηματοοικονομικών πλατφορμών ήταν καθοριστική για να ανιχνευθούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, διευκρίνισε ο οργανισμός.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα εγκλήματα εναντίον των άγριων ειδών αντιπροσωπεύουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, όμως η λαθραία φύση αυτού του εμπορίου μας κάνει να σκεπτόμαστε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανόν πολύ υψηλότερος», σύμφωνα με το έγγραφο.

Τα μεγάλα θηλαστικά δεν είναι τα μόνα στα οποία αφορά το λαθρεμπόριο αυτό: σχεδόν 10.500 πεταλούδες, αράχνες και έντομα κατασχέθηκαν και το λαθρεμπόριο προστατευόμενων θαλάσσιων ζώων βρίσκεται επίσης σε άνοδο.

Ο σημαντικότερος όγκος του λαθρεμπορίου αφορά μέρη ή παράγωγα ζώων που προορίζονται για την παραδοσιακή ιατρική ή για κατανάλωση.

Η Interpol αναφέρθηκε έτσι σε μια κλιμάκωση του παράνομου εμπορίου κρέατος άγριων ζώων της ζούγκλας (πίθηκοι, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, αντιλόπες…), με αξιοσημείωτη αύξηση της ροής του από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Στη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά 5,8 τόνοι.

Το παράνομο εμπόριο φυτών έφθασε κι αυτό σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι δυνάμεις της τάξης κατέσχεσαν επίσης 32.000 κυβικά μέτρα ξύλου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, πράγμα που δείχνει ότι η παράνομη εκμετάλλευση των δασών αντιπροσωπεύει μεταξύ 15% και 30% του συνόλου της ξυλείας που πωλείται στον κόσμο.

Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την “Ιθάκη” του Τσίπρα» (Video)

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για το… άφωνο σόου του «Φραπέ»: «Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο»

«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

