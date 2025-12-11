Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

Η Ουκρανία παρέδωσε την απάντησή της στην τελευταία πρόταση ειρήνης που προετοίμασαν οι ΗΠΑ για την επίλυση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής και ζητά από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε εγγυήσεις ασφαλείας σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, προτείνεται η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2027, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το CNN.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ανοιχτός σε εκλογές εντός 60–90 ημερών, εφόσον διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδικασίας.

Επιτάχυνση της διπλωματίας και πρόταση για συνάντηση

Οι προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πρόσφατα ότι η λύση θα μπορούσε να βρεθεί σύντομα και ότι «πολλοί λένε ότι είναι πιο κοντά από ποτέ».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, είχε συνομιλήσει με Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς ομολόγους του, οι οποίοι πρότειναν να ταξιδέψει στην Ευρώπη για συνάντηση με τον Ζελένσκι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την έγκριση των Ευρωπαίων ηγετών, προσθέτοντας πως «δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο».

Το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ και οι αντιδράσεις του Κιέβου

Η αμερικανική πρόταση, η οποία αρχικά περιλάμβανε 28 σημεία για κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική διευθέτηση, υποστηρίχθηκε και από τη Ρωσία.

Μετά από διαβουλεύσεις με Κίεβο και Μόσχα, το σχέδιο περιορίστηκε σε 20 σημεία ώστε να είναι πιο αποδεκτό από όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, το σχέδιο περιλαμβάνει την αποστρατικοποίηση, εγγυήσεις ασφαλείας και ένταξη στην ΕΕ, αλλά δεν αναφέρει άμεση συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι εξετάζει την πρόταση και τις τυχόν αλλαγές που έγιναν, υπογραμμίζοντας ότι η τελική συμφωνία πρέπει να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και την ανεξαρτησία της χώρας.

Συνεχιζόμενες δυσκολίες και αβεβαιότητα

Παρά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Ζητήματα όπως οι εδαφικές παραχωρήσεις ενδέχεται να εμποδίσουν την επίτευξη συμφωνίας.

Επιπλέον, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει πραγματικά ειρηνική λύση.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο: «Αν υπάρχει τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε. Τελικά, η απόφαση θα είναι δική τους. Αν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να τελειώσουν τον πόλεμο, τότε ο πόλεμος θα συνεχιστεί».

