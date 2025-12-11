Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»

Στις διαδικασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αντάλλαξε «πολλά σκληρά λόγια» με τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί τους επί του θέματος.

«Μιλήσαμε με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, όλοι πολύ καλοί ηγέτες, πολύ καλοί φίλοι μου. Συζητήσαμε για την Ουκρανία με πολλά σκληρά λόγια και θα δούμε τι θα συμβεί. Εννοώ, περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις πριν προχωρήσουμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.

Trump:



The European leaders want a meeting in Europe over the weekend.



We want to know some things before a meeting.



We don't want to waste time. pic.twitter.com/IO7O9rBv5b — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

Ο ίδιος, υπονόησε και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τού ζήτησαν να παραστεί σε σχετική συνάντηση το σαββατοκύριακο στην Ευρώπη: «Είπαμε ότι, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Θα ήθελαν να πάμε σε συνάντηση το σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και να αποφασίσουμε με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης. Δεν θέλουμε να χάσουμε το χρόνο μας».

Επανέλαβε την ανάγκη για εκλογές στην Ουκρανία

Ερωτηθείς για το τι προσδοκά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την εν λόγω συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να αναφερθεί στην προοπτική διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία: «Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να γίνουν εκλογές. Είναι πολύς καιρός, δεν έχουν γίνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό».

Trump:



Zelensky has to be realistic.



I do wonder about how long is it gonna be until they have an election?



82% of the Ukrainian people demand a settlement be made. pic.twitter.com/spV5k2JZJY December 10, 2025

Μάλιστα, επικαλέστηκε και δημοσκόπηση που δείχνει ότι 82% των Ουκρανών «απαιτεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο ουκρανικός λαός θέλει να δει το τέλος του πολέμου».

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Ο ΟΗΕ ανησυχεί για τις επιπτώσεις του πολέμου στις γυναίκες που κυοφορούν

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»