Ζελένσκι: Δεν χρειαζόμαστε πίεση για εκλογές στην Ουκρανία – Συμφωνία με τις ΗΠΑ στα βασικά του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας (Video)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραδέχτηκε ότι δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ για τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα του, παρά το γεγονός ότι το σύνταγμα απαγορεύει κάτι τέτοιο σε περίοδο πολέμου.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι είχε διαβουλεύσεις με το ουκρανικό Κοινοβούλιο σχετικά με νομικές και διαδικαστικές πτυχές της πρόωρης διεξαγωγής εκλογών εν καιρώ πολέμου, και τώρα περιμένει από τους βουλευτές να «του εκφράσουν το όραμά τους».

«Δεν θα επιτρέψω καμία εικασία εναντίον της Ουκρανίας. Αν οι εταίροι – συμπεριλαμβανομένου του βασικού μας εταίρου των ΗΠΑ – μιλούν τόσο πολύ και τόσο συγκεκριμένα για εκλογές στην Ουκρανία, για εκλογές υπό το νομικό καθεστώς του στρατιωτικού νόμου, τότε πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία νομικές απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και σε κάθε αμφιβολία. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε πίεση σε αυτό. Αναμένω ότι οι βουλευτές της Ουκρανίας θα προσφέρουν το όραμά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Ενισχύουμε την πολεμική μας αεροπορία

Παράλληλα, στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο πρόεδρος τους Ουκρανίας σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Για αύριο ετοιμάζουμε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων – περισσότερα από 30 κράτη που συνεργάζονται με την Ουκρανία για ασφάλεια στη γη, στον αέρα και στη θάλασσα. Την επόμενη εβδομάδα θα συντονιστούμε με την Ευρώπη και σε διμερή επίπεδα. Η Ουκρανία δρα γρήγορα. Σήμερα ενισχύουμε την πολεμική μας αεροπορία. Ευχαριστώ. Οι λεπτομέρειες παραμένουν προς το παρόν μη δημοσίευσιμες, αλλά συνεχώς αυξάνουμε τις δυνάμεις μας στον αέρα».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, 9-12, σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κίεβο να πάει σύντομα σε εκλογές, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά ότι αν ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών, εάν οι σύμμαχοι εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Ζελένσκι: Συμφωνία με τις ΗΠΑ στα βασικά του σχεδίου ανοικοδόμησης της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει με τις ΗΠΑ σε βασικά σημεία του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας, μετά από συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος συνοδευόταν από την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιρίντενκο, κυβερνητικά στελέχη και ανώτατους στρατιωτικούς, ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ένα «οικονομικό έγγραφο» που περιγράφει το πλαίσιο της ανοικοδόμησης.

«Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και υπάρχει πλήρης σύγκλιση με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι, ενώ τόνισε ότι «η πραγματική ασφάλεια πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της ανοικοδόμησης και της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να οικοδομηθούν».

Κατά τον ίδιο, προχωρά η επεξεργασία του «θεμελιώδους εγγράφου» των 20 σημείων που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Δύο ακόμη συνοδευτικά κείμενα αφορούν στις εγγυήσεις ασφαλείας και τις οικονομικές ρυθμίσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

Έξαλλος ο Τραμπ με τα δημοσιεύματα για την υγεία του: «Δεν έχω εργαστεί ποτέ πιο σκληρά, θα ξέρω πότε να επιβραδύνω»