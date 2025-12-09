Έτοιμος για εκλογές σε 3 μήνες δηλώνει ο Ζελένσκι – Τον «τελειώνει» ο Τραμπ με τελεσίγραφο για «συνθηκολόγηση» – Το μήνυμα αδιαλλαξίας Πούτιν

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διστάζει να σχολιάζει την κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο Ζελένσκι, αποτελειώνοντάς τον ουσιαστικά, αφού απαίτησε την άμεση διεξαγωγή εκλογών στην «αντιδημοκρατική» Ουκρανία, ο Βλαντιμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να «καίγεται», αφού το ζήτημα για την Ρωσία δεν είναι τα πρόσωπα που θα υπογράψουν την ουκρανική «συνθηκολόγηση», αλλά η επίτευξη όλων των ρωσικών στόχων στο πεδίο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στον Τραμπ ότι είναι έτοιμος για εκλογές σε… 60 με 90 ημέρες και ζητά από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους να εγγυηθούν την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Εάν συμβεί αυτό, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξάγει εκλογές τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό». Ο Ζελένσκι κάλεσε τους νομοθέτες να συντάξουν προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ μετέφεραν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τελεσίγραφο ότι έχει στη διάθεσή του κάποιες ημέρες για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι ο Ζελένσκι έχει βάλει φρένο στο σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ, απορρίπτοντας οριστικά τις εδαφικές παραχωρήσεις, σε συντονισμό με την Ευρώπη που προσπαθεί να μπλοκάρει κάθε ειρηνευτική διαδικασία, ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι το Ντονμπάς ήταν πάντα ρωσικό έδαφος και ότι η Μόσχα επιδιώκει να οδηγήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια «λογική κατάληξη».

«Σίγουρα θα οδηγήσουμε αυτό το θέμα (τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας) σε ένα λογικό τέλος – στην επίτευξη των στόχων της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης”», είπε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το έδαφος του Ντονμπάς «ήταν πάντα» μέρος της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι η Μόσχα ελέγχει περίπου το 85% του Ντονμπάς.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. … Το Ντονμπάς έγινε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης», είπε, προσθέτοντας ότι ο Λένιν αργότερα το παρέδωσε στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος λίγες ημέρες πριν είχε προειδοποιήσει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από το Ντονμπάς, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει. «Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από αυτά τα εδάφη», είχε δηλώσει.

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ – Δίνει στον Ζελένσκι «ημέρες» για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ μετέφεραν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τελεσίγραφο ότι έχει στη διάθεσή του κάποιες ημέρες για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι έχει πιεστεί, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο, να λάβει μια γρήγορη απόφαση από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ένα άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ήλπιζε σε μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, είπε στους απεσταλμένους των ΗΠΑ ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν αντιδράσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διασπάσει τη δυτική ενότητα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως κολλημένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση μέσω WhatsApp τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με τους ομολόγους του από την λεγόμενη E3 – Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο – στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπαινίχθηκε τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στην αρχή της συνάντησης στην Ντάουνινγκ Στριτ, λέγοντας ότι οι ηγέτες είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν «τις επόμενες ημέρες. Επειδή αυτή θα μπορούσε να είναι μια αποφασιστική στιγμή για όλους μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι εργαζόταν «πολύ ενεργά» πάνω σε στοιχεία μιας νέας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί λεπτομερέστερα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα».

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνεργάστηκαν με τους διαπραγματευτές του Κιέβου στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα για τρεις ημέρες διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι εκπροσωπήθηκε από τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και τον Αντίι Χνάτοφ, αρχηγό του γενικού επιτελείου.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αναθεώρηση του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ των 28 σημείων που είχε καταρτιστεί με σημαντική ρωσική συμβολή. Αυτό αρχικά περιελάμβανε αρκετά «αντιουκρανικά» σημεία, τα οποία ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί, αλλά τώρα έχει μειωθεί σε 20 σημεία και είναι πιο ευνοϊκά για το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα ότι φοβάται ότι η ΕΕ θα εγκαταλείψει ένα σχέδιο για ένα «δάνειο επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, υποστηριζόμενο από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, κυρίως λόγω φόβων ότι θα αναστατώσει την Ουάσινγκτον και θα χάσει την υποστήριξη στις ευρωπαϊκές εγγυήσεις άμυνας και ασφάλειας.

Σε συνέντευξή του στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για να συμφωνήσει ο Ζελένσκι σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αρχίσει, εεε, να αποδέχεται πράγματα… γιατί χάνει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και σημειώνουν σταθερά – αν και δαπανηρά – κέρδη στο πεδίο της μάχης στα νοτιοανατολικά. Στην περιοχή του Ντόνετσκ, την οποία η Ρωσία και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του στρατηγικού οχυρού του Ποκρόφσκ και απειλούν την δορυφορική πόλη του Μίρνοχραντ – που σημαίνει πόλη της ειρήνης – με περικύκλωση.

Η απώλεια αυτών των πόλεων θα έπληττε το ηθικό του Κιέβου και θα έδινε στο Κρεμλίνο μια πιθανή βάση για να χτυπήσει βαθύτερα στην περιοχή. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι κατέλαβε πλήρως τις πόλεις σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει.

Στη δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθεί να βασίζεται στην αποδοχή της χώρας που είναι υπεύθυνη για την έναρξη του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από το 1945.

«Και όπως ορθώς σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την επανεμφάνιση του πολέμου», είπε.

Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι

Δεδομένου ότι ο Ζελένσκι έχει βάλει φρένο στο σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ απορρίπτοντας οριστικά τις εδαφικές παραχωρήσεις στο έγγραφο, η εκτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ ήταν άμεση και εξαιρετικά επικριτική, φτάνοντας στο σημείο να αποκαλέσει ουσιαστικά την Ουκρανία μη δημοκρατική χώρα. «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».

Σε αυτό το μέρος της συνέντευξης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσον η Ουκρανία εξακολουθούσε να δικαιολογείται σε αυτό το σημείο να καθυστερεί τις εκλογές λόγω στρατιωτικού νόμου. Το συμπέρασμα του Τραμπ είναι ότι όχι, έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε που ο Ζελένσκι ακύρωσε όλες τις εκλογές με την υποστήριξη του κοινοβουλίου και, ως εκ τούτου, αμφισβήτησε τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της χώρας.

Φυσικά, η προεδρική θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του 2024, αλλά υποστήριξε ότι το σύνταγμα επιτρέπει τα δραστικά μέτρα που έλαβε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν η Ουκρανία πρέπει να πάει στις κάλπες, ο Τραμπ απάντησε «ήρθε η ώρα» εξηγώντας ότι είναι «μια σημαντική στιγμή για τη διεξαγωγή εκλογών». Είπε ότι εν μέσω ετών πολέμου με τη Ρωσία «χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην διεξάγουν εκλογές» – αλλά ότι οι Ουκρανοί «θα πρέπει να έχουν αυτή την επιλογή».

Τα λόγια του Τραμπ εδώ χρησιμεύουν για να προσθέσουν πίεση, καθώς το γραφείο του Ζελένσκι βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο ενός εκτεταμένου σκανδάλου διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας, το οποίο έχει οδηγήσει κορυφαίους υπουργούς, βοηθούς και αξιωματούχους να εκδιωχθούν. Ο Τραμπ εκτίμησε περαιτέρω:

«[Ο Ζελένσκι] θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αρχίσει να δέχεται πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι «χάνουν» τον πόλεμο.

Στην πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που σχηματίζουν τον αυτοαποκαλούμενο «συνασπισμό των προθύμων» είναι αυτοί που υποστηρίζουν τον Ζελένσκι στην αντίσταση στις πιέσεις της Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρήνης με κάθε δυνατό τρόπο. Η Ευρώπη θέλει ακόμη και να αφήσει την πόρτα ανοιχτή στην Ουκρανία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, πράγμα που φυσικά σημαίνει ότι ο Πούτιν δεν θα συμφωνούσε ποτέ.

Μάλιστα, ο Τραμπ αφηγήθηκε την προσωπική του ιστορία με τον Ζελένσκι, η οποία δεν σκιαγραφεί τον Ουκρανό ηγέτη με πολύ κολακευτικά λόγια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εκλογές λέγοντας «Είμαι πάντα έτοιμος».

Σε «αποσύνθεση» η Ευρώπη υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε και στην Ευρώπη και τους ηγέτες της σφοδρή επίθεση, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του ότι η «γηραιά ήπειρος» είναι σε «αποσύνθεση» και ότι οι ηγέτες της είναι «αδύναμοι» και ορισμένοι εξ αυτών «ηλίθιοι».

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι» είπε ο Τραμπ για τους ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν» πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν ούτε στο εμπόριο».

Ουκρανία: Δεν δίνω σημασία στους Ευρωπαίους

Όσον αφορά στην Ουκρανία, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει. «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε» είπε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συνέχισε να εκφράζει την αντίθεσή του στην παραχώρηση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος: «Μιλάνε, αλλά δεν παράγουν αποτελέσματα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα» είπε, ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξάγει νέες εκλογές. «Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία», είπε.

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», συνέχισε ο Τραμπ.

Επίσης, τόνισε ότι ο «Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ… Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους… Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».

Εκτός πραγματικότητας Ζελένσκι-Ευρωπαίοι – Ετοιμάζουν… νέο ειρηνευτικό σχέδιο

Η Ουκρανία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποφύγει κάθε εδαφική παραχώρηση στη Ρωσία.

Το Κίεβο πρόκειται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, αφού ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε για άλλη μια φορά την παράδοση εδαφών, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου.

Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αποτραπεί η υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία και για την οποία οι σύμμαχοι φοβούνται ότι θα την άφηνε ευάλωτη σε μια μελλοντική εισβολή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει μια νέα πρόταση στους Αμερικανούς ήδη από την Τρίτη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται μετά από εντατικές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, οι οποίες απέτυχαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία στην οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει το Κίεβο.

Την Κυριακή, ο Τραμπ υπέδειξε ότι θεωρεί τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του και το οποίο ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να επιτύχει γρήγορα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία ήταν «εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο που περιέγραψαν και οι δύο πλευρές οι ΗΠΑ, αλλά ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι δεν το έχει διαβάσει».

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περίμενε ενημέρωση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ρουστέμ Ουμέροφ μετά από τρεις ημέρες συζητήσεων με τους Αμερικανούς ομολόγους του στο Μαϊάμι.

«Ορισμένα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μόνο αυτοπροσώπως», δήλωσε ο Ζελένσκι, πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο στην οποία συμμετείχαν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η σύνοδος κορυφής θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη υποστήριξης για την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

