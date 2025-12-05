Αναβιώνει το Δόγμα Μονρόε η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ: «Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναβεβαιώσουν την κυριαρχία τους στο Δυτικό Ημισφαίριο, θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους ισχύ στον Ινδο-Ειρηνικό και ενδεχομένως θα επανεκτιμήσουν τη σχέση τους με την Ευρώπη, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ένα εκτεταμένο έγγραφο στρατηγικής που επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τον ρόλο της χώρας στον κόσμο, όπως μεταδίδει το Reuters.



Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας περιέγραψε το όραμα του Τραμπ ως ένα όραμα «ευέλικτου ρεαλισμού» και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναβιώσουν το Δόγμα Μονρόε του 19ου αιώνα, το οποίο ανακήρυξε το Δυτικό Ημισφαίριο ως ζώνη επιρροής της Ουάσιγκτον. Προειδοποίησε επίσης ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» και πρέπει να αλλάξει πορεία.



Το έγγραφο είναι η τελευταία – και σαφέστερη – έκφραση της επιθυμίας του Τραμπ να ανατρέψει την τάξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και χτισμένη σε ένα δίκτυο συμμαχιών και πολυμερών ομάδων, και να την επαναπροσδιορίσει μέσα από το πρίσμα του «Πρώτα η Αμερική». «Η εξωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ είναι πραγματιστική χωρίς να είναι «πραγματιστική», ρεαλιστική χωρίς να είναι «ρεαλίστρια», βασισμένη σε αρχές χωρίς να είναι «ιδεαλιστική», δυναμική χωρίς να είναι «γερακίστικη» και συγκρατημένη χωρίς να είναι «ήπια», αναφέρει το έγγραφο των 29 σελίδων.

«Κινητοποιείται πάνω απ’ όλα από ό,τι λειτουργεί για την Αμερική».



Το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύεται από κάθε νέα κυβέρνηση και καθοδηγεί το έργο πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών, ανέφερε ότι ο Τραμπ θα «αποκαταστήσει την αμερικανική υπεροχή» στο Δυτικό Ημισφαίριο και θα θέσει την περιοχή στην κορυφή των προτεραιοτήτων εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.



«Αυτό το «συμπέρασμα Τραμπ» στο Δόγμα Μονρόε είναι μια κοινή λογική και ισχυρή αποκατάσταση της αμερικανικής ισχύος και προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας», αναφέρει το έγγραφο, υπονοώντας ότι η μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ στην περιοχή δεν είναι προσωρινή.



Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, οι επικριτές έχουν δηλώσει ότι η ρητορική του Τραμπ θυμίζει τον σύγχρονο ιμπεριαλισμό στο Δυτικό Ημισφαίριο. Μίλησε νωρίς, με αόριστους όρους, για την ανακατάληψη της Διώρυγας του Παναμά και την προσάρτηση της Γροιλανδίας και του Καναδά.



Πιο πρόσφατα, η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική και οι απειλές για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα και σε άλλες χώρες όπου δρουν καρτέλ ναρκωτικών έχουν προσθέσει ανησυχίες σε μια περιοχή όπου η Ουάσινγκτον έχει ένα ταραγμένο ιστορικό στρατιωτικών επεμβάσεων.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στην Καραϊβική, μαζί με ένα αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη.



«Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας επισημαίνει αρκετά ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στον τρόπο που ήταν τα πράγματα», δήλωσε ο Jason Marczak, ανώτερος αναλυτής για τη Λατινική Αμερική στο think-tank Atlantic Council στην Ουάσινγκτον.

Το έγγραφο αναφέρεται επίσης στην αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική, η οποία έχει απασχολήσει διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ, και στον στόχο της αντιμετώπισής της.



Στην Ασία, ανέφερε το έγγραφο, ο Τραμπ στοχεύει να αποτρέψει τη σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα, ενισχύοντας τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και των συμμάχων.

«Η αποτροπή μιας σύγκρουσης για την Ταϊβάν, ιδανικά διατηρώντας την στρατιωτική υπεροχή, αποτελεί προτεραιότητα», σύμφωνα με το έγγραφο.

Το ζήτημα αποτελεί εδώ και χρόνια ένα πρόβλημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.



Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ιστορικό σε αντισυμβατικές κινήσεις εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που καθιστά δύσκολο να προβλεφθεί πώς αυτή η επισημοποίηση θεμάτων εθνικής ασφάλειας θα μπορούσε να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις.





Η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμική διαγραφή»



Στο έγγραφο, η κυβέρνηση εξέφρασε μια σκληρή άποψη για τους παραδοσιακούς συμμάχους της στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» και πρέπει να αλλάξει πορεία αν θέλει να παραμείνει αξιόπιστος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το έγγραφο είναι το τελευταίο σε μια σειρά δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων που έχουν ανατρέψει τις μεταπολεμικές υποθέσεις σχετικά με τη στενή σχέση της Ευρώπης με τον ισχυρότερο σύμμαχό της, τις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Μακροπρόθεσμα, είναι περισσότερο από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες το αργότερο, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν στην πλειονότητά τους μη Ευρωπαία», ανέφερε το έγγραφο.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι σχολιαστές δήλωσαν ότι το έγγραφο απηχεί τα σημεία συζήτησης ακροδεξιών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε κύρια αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε το έγγραφο, ήθελε να αποκαταστήσει την «δυτική ταυτότητα» στην Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει καθώς ο Τραμπ χρησιμοποιεί ολοένα και πιο ρατσιστική ρητορική εναντίον έγχρωμων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και αξιωματούχοι έχουν χαλιναγωγήσει τον τόνο της Ουάσινγκτον, αλλά καθώς βιάζονται να ανοικοδομήσουν τους παραμελημένους στρατούς τους για να αντιμετωπίσουν μια αντιληπτή απειλή από τη Ρωσία, εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ.



Το έγγραφο ανέφερε ότι ήταν προς το στρατηγικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να διαπραγματευτούν μια γρήγορη επίλυση στην Ουκρανία και να αποκαταστήσουν τη «στρατηγική σταθερότητα» με τη Ρωσία.



Ο Τραμπ έχει ιστορικό θετικών και θαυμαστικών σχολίων για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τα οποία έχουν προκαλέσει εδώ και καιρό κριτική ότι είναι «επιεικής απέναντι στη Ρωσία».



Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον θέλει η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους, σε μια σύντομη προθεσμία.

Αξιολογώντας την κατάταξη περιοχών του κόσμου στην ατζέντα του Τραμπ, ο Μπραντ Μπόουμαν, ειδικός στο think-tank Foundation for Defense of Democracies στην Ουάσινγκτον, έγραψε:

Νικητές στον διαγωνισμό χρόνου, πόρων και προσοχής;: Δυτικό Ημισφαίριο και ίσως ο Ειρηνικός. Ηττημένοι;: Ευρώπη. Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί;: Μέση Ανατολή. Αφρική;: Καλή τύχη…».

